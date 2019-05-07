صحتك بالدنيا| إزاي تتغلب على الصداع خلال ساعات الصيام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري

"صداع".. شكوى معتادة لأغلب الصائمين خلال نهار رمضان، خصوصًا في الأيام الأولى، لأن الجسم لم يعتاد الصيام لفترات طويلة، والابتعاد عن الكافيين والشاي وغيرها. وتكشف نهلة مسعد استشاري تغذية علاجية لـ"الخليج 365"، أسباب وطرق الوقاية والعلاج من الصداع.

أسباب الصداع في رمضان:

1- وقف مواد الكافين مثل الشاي والنسكافية والقهوة بشكل يومي صباحًا، يجعلك أكثر توترًا وتشعر بالصداع.

2- قلة تناول المرطبات الطبيعية، مثل البطيخ والخيار أثناء فترة الفطار فتشعر بالصداع والعصبية.

3- قلة نسبة السكر في الدم نتيجة عدم وجود طعام يحتوي على السكريات.

4- إذا كنت ممن يعانون انخفاض أو ارتفاع ضغط الدم بالطبع تشعر بالصداع.

5- عدد ساعات الصيام الطويلة تؤدي إلى الشعور بالصداع في رمضان.

6- التهاب الجيوب الأنفية من الأمراض التي تؤدي للصداع أثناء نهار رمضان.

الوقاية من الصداع في رمضان:

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1- تجنب الأكلات التي تحتوي على نسبة سكر عالية، خصوصًا الحلويات مثل الكنافة بالقشطة أو الكنافة بالنيوتيلا.

2- لا تتناول كمية كبيرة من الطعام أثناء الفطار، لأن ذلك يعمل على تركيز كمية كبيرة من الدم في الجهاز الهضمي، ويحدث خلل في إتمام عملية الهضم بالطبع يحدث خلل في تركيزك وذهنك.

3- احرصي على شرب 3 إلى 4 أكواب مياه بعد الإفطار وعند السحور، وتناول فواكه وخضروات تحميك من الجفاف، مثل البطيخ مع الجبن القريش أو الفول مع الخيار.

4- تجنب الأكلات التي تحتوي على الأملاح، مثل المخللات.

علاج وتجنب الإحساس بالصداع:

1- إذا كنت ممن يعانون من مرض محدد، مثل الضغط أو السكر أو القلب أو الكلى أو الكبد، فعليك متابعة الدكتور المختص لجرعة يومك من السكريات والنشويات.

2- لا تبدأ الإفطار بالطعام الثقيل والمحاشي، ولكن يفضل أن تبدأ بقليل من التمر لكي تمدي جسمك بالسكريات اللازمة له.

3- تجنب السهر واحرص على مواظبة مواعيد نومك، لأن كثرة السهر واضطراب النوم قد يسبب لك الصداع.

4- احرص على وجبات السحور الكاملة المحتويات من الفول والبلح والزبادي والخضروات والفواكه.