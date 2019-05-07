عمرو أديب: المواجهة أجمل صفة في لميس.. وأترك لأولادي حرية الاختيار

تحدث المذيع عمرو أديب، عن أكثر صفة يفضلها في زوجته الإعلامية لميس الحديدي، قائلًا: "إن مواجهتها للأحداث، تُعد هي الصفة الأبرز".
وعلق "أديب" خلال حواره مع الإعلامية سارة دندراوي، في برنامج "تفاعلكم" الذي يُعرض على قناة "العربية"، على اتهام قطاع من الجمهور، بأنه يتحامل كثيرًا على النساء، ممازحًا بقوله: "بكرههم".
ونفى ما تردد على مدار السنوات الماضية، بشأن إجبار أولاده على ابتعادهم عن مجال الإعلام والأضواء، مؤكدًا أنه لا يُمانع ذلك، بينما يمنحهم الحرية كاملة بشأن اختيارهم للمجال الذين يرغبون فيه.
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