صور| سبقتها بـ26 سنة.. كاتي بيري بإطلالة شريهان في حفل Met Gala

حرصت الفنانة الأمريكية كاتي بيري على الظهور بإطلالة غريبة خلال حفل Met Gala السنوي، الذي أُقيم بالأمس، ويستهدف جمع التبرعات لصالح معهد متروبوليتان للفنون في نيويورك.

وظهرت "كاتي" بإطلالتين كانا حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، جاءت الأولى مرتدية فستانًا أبيض، مرصع بكريستال سواروفسكي، ومزود بنجف وشمعدان حول خصرها وأعلى رأسها، ثم استبدلته لاحقًا بإطلالة أخرى على هيئة "برجر ساندويتش".

وجاءت الإطلالة الأولى للفنانة الأمريكية مشابهة مع الفنانة الاستعراضية شريهان، التي سبقتها في ارتدائه قبل 26 عامًا خلال أحداث فوازير "حاجات ومحتاجات"، التي عُرضت في العام 1993، إلا أن فستان شريهان اعتمد على اللون الذهبي ومزود بأكمام طويلة وسروال باللون ذاته.

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وذكر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن فستان كاتي بيري جاء بتوقيع دار الأزياء الإيطالي موسكينو، الذي استوحاه مصممها من أحد تصميمات مجموعة الخريف والشتاء لعام 2016، لكن النجمة الأمريكية اقترحت إضافة قطعة الرأس المشابهة للفستان.

وشهد حفل Met Gala السنوي المقام بالولايات المتحدة الأمريكية، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات هوليوود بإطلالات تتسم بالغرابة على السجادة الوردية للحفل، الذي حمل شعار "Camp: Notes on Fashion" لهذا العام، وهو يستهدف ارتداء الحضور كل ما هو غريب، من وحي مقال الناقدة والروائية الأمريكية سوزان سونتاج بعنوان "حب ما هو غير طبيعي: ما هو مصطنع ومبالغ فيه".

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