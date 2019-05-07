فيديو| أحمد كريمة يوضح حكم قبول الصيام دون الصلاة في "فتاوى رمضانية"

تعجز العديد من الأمهات الرد على سؤال أبنائهم بخصوص حكم قبول الصيام لتارك الصلاة، لعدم معرفتهم بالحكم الفقهي حول ذلك الأمر.

ويوضح الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، حكم قبول الصيام دون صلاة، في حلقة اليوم من برنامج "فتاوى رمضانية"، المذاع على "الوطن تي في".

قال "كريمة"، إن الصلاة أحد أركان الإسلام، كما أنها عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن تركها هدم الدين، متابعًا: "هل تتحيل أن يقبل قرب أو طاعة ممن ترك رأس العبادات ألا وهى الصلاة؟.. والله أعلم".

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"فتاوى رمضانية" برنامج فقهي يومي، يقدّمه الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على "الوطن تي في"، والذي يجيب خلاله على التساؤلات الشائعة في شهر رمضان.

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