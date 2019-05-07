ساندريلا تظهر في حفل الـ ميت غالا وتخطف الأنظار.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بينما اتجهت الأنظار جميعها إلى الفنانات المعروفات في حفل ميت غالا لعام 2019، وانشغلت عدسات المصورين بهن، لارتدائهن أزياء غريبة جدًا، كان على الممثلة الأمريكية الشابة زيندايا، أن تخطف الأنظار بطريقة مبتكرة، فاختارت أن تتحول إلى "ساندريلا" أثناء مسيرها على السجادة الحمراء، وبمساعدة أختها الخيالية، المصممة لو روتش.

ووصلت النجمة إلى الحدث الكبير، في ثوبٍ من "تومي هيلفيغر" باللونين الأسود والأزرق، مع أكمام منتفخة بيضاء، وتنورة كاملة على شكل حرف A.

وبفضل مساعدة أختها، المصممة لو روتش والتي تحمل عصًا سحرية، تحولت إلى ساندريلا حقيقية، وأضيئت ملابسها بأكملها، بما في ذلك حقيبتها التي كانت على شكل عربة اليقطين.

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وليكتمل مظهر ساندريلا، قامت زيندايا بتصفيف شعرها في لمسةٍ فرنسية شقراء، وارتداء قلادةٍ سوداء.

وفي وقتٍ سابق شاركت النجمة عبر حسابها على إنستغرام، مقطع فيديو يبين التكنولوجيا المستخدمة في صناعة الفستان، وعلقت عليه: "بعضٌ من السحر، شكرًا لجميع الأشخاص الأذكياء للغاية الذين قاموا بتصميم هذا الفستان وجعلوه يعمل".

كان هذا الفستان من تصميم مجموعة "هيلفيغر" بالتعاون مع المصمم حسين الشليان، وهو مستوحى من مجموعة ربيع 2007 للعلامة التجارية التي استخدمت فيها الفساتين الآلية.