ميت غالا "مجنون": كاتي بيري ترتدي ثُريّات.. وكيم كارداشيان من دون خصر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انقلبت شوارع الأحياء المُحيطة بمُتحف كوزموبوليتان للفن في ولاية نيويورك الأمريكية رأسًا على عقب، في ليلة أمس الاثنين، بسبب استضافة المتحف واحدًا من أضخم تجمّعات المشاهير على مدار السّنة، عبر إقامة حفل ميت غالا لعام 2019.

وتُخالف مُناسبة ميت غالا أيّ حفلٍ هوليووديٍّ آخر بسبب علاقته المُباشرة بعالمي الأزياء والموضة الغريبة، ففي كُل عام تطرح إدارة المتحف كود أزياء جديدًا، يتعيّن على ضيوف الحفل الالتزام به.

وفي عامنا الحالي، كانت ثيمة الحفل Camp: Notes on Fashion أي "التّخييم: مُلاحظات على الموضة"، استوحيت فكرتها من الكاتبة الأمريكية "سوزان سونتاج" من مقالتها التي نشرتها عام 1964.

لم تُقصّر النّجمات بأخذ فكرة الحفل إلى أبعد حُدود، فوصفت ليلة الأمس بواحدة من أكثر ليالي ميت غالا جنونًا، لِما شهدته السّجادة الوردية من إطلالاتٍ غريبة ومجنونة، وصل الأمر ببعضها إلى وصفه بـ "السّخيف".

ولكي تفهمي ما نقصد، سنُشارككي إطلالات النّجمات الأكثر جنونًا في حفل ميت غالا 2019:

كيم كارداشيان

ظهرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بخصرٍ نحيلٍ للغاية وكأنه على وشك الاختفاء، حيث تألّقت بفُستان الكورست بلون النيود من علامة Maison Mugler، ودمجت تسريحتي شعر الريترو مع المُبلل.

كاردي بي

على غير عادتها، وصلت النّجمة الجريئة "كاردي بي" بفُستانٍ مُحتشم لونه خمري داكن، يُمكننا وصفه بالدراماتيكي بسبب قماشه الضّخم وذيله الطّويل، إذ زُيّن بـ 30 ألف ريشة، واستغرق صُنعه 2,000 ساعة، على يد 35 موظّفًا، صممه Thom Browne.

كاتي بيري

يبدو أنّ النّجمة العالمية "كاتي بيري" خافت من العتمة في ليلة الأمس، ففُستانها كان غريبًا بشكلٍ لا يُصدّق، لأنّها فعليًّا ارتدت ثُريّاتٍ مُضيئة، ووضعت على رأسها ثُريّة صغيرة تضيء ليلتها، وتزيّن باقي فُستانها بكريستالات الثّريات، عِلمًا بأنّ جنون هذا التّصميم كان من علامة Moschino، وبتوقيع مُديرها الإبداعي "جيرمي سكوت".

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ليدي غاغا

إذا لم تعتمد ليدي غاغا إطلالاتٍ وتصرّفاتٍ غريبة في حفل ميت غالا، وكأنه لم يتم إقامة حفلٍ من أصله! وبالفعل لم تُخيّب النّجمة توقّعاتنا، فدخلت المتحف بفُستانٍ ضخم، أسفله 3 إطلالاتٍ أخرى، لينتهي بها الأمر وهي تُقلّد راقصات التّعري بلانجوري مُثير، صممّهن لها براندون ماكسويل.

كيندال وكايلي جينر

مع أنّ إطلالتي كيندال وكايلي جينر كانتا غريبتين إلى حدٍّ ما، لكن بمُقارنتهما بما كان مُتواجدًا في المتحف، بدتا طبيعيّتين، فاعتمدت كُلّ منهما فُستان الرّيش؛ كيندال بالبرتقالي الصّارخ وكايلي بالليلكي الهادئ، مع لمسات الضّخامة المُستوحاة من كود أزياء الحفل، وكِلا الفُستانين كانا بتوقيع العلامة الإيطالية الفاخرة "فيرساتشي".

جنيفر لوبيز

بكاب الرّأس والفُستان الفضّيين، لمعت لوبيز على السّجادة الوردية بإطلالة ساطعة من علامة فيرساتشي، لكنّها زادت من بريقها بتزيين عنقها بقلادة من الياقوت الأرجواني والألماس ذا نقاوة 129.48 قيراط، رسمها مُصمم المُجوهرات Harry Winston.

جيجي حديد

اختارت "جمبسوت" بنقشة الدّهان الأبيض من مايكل كورس، وتزيّنت بجاكيت طويل ذي نهاياتٍ ريشية مع ذيل قصير، كما وضعت على رأسها زينة غريبة، واعتمدت مكياجًا دراماتيكيًّا.