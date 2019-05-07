صور| ثاني ظهور رسمي لدينا الشربيني مع الهضبة.. ومتابعون: إزاي خليتيه يحبك كده

ظهور سريع للفنانة دينا الشربيني، لا يتجاوز بضع ثواني خلال مشاركتها في إعلان إحدى شركات الاتصالات الكبرى بصحبة المطرب عمرو دياب، والذي نشرته الممثلة الشابة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ما يعد ثاني "ظهور رسمي" تنشره "دينا" مع "الهضبة" عبر حسابها الرسمي، منذ الجدل حول ارتباطهما في 2017.

تفاعل كبير لاقته "الشربيني" عبر نشر إعلانها مع "دياب"، الذي أطلت فيه بـ"بلوزة" بيضاء مزينة بنقوش رقيقة، و"جِيب" متوسطة الطول وقاتمة اللون، خلال ضحكها أثناء تواجدها بالقرب من "الهضبة" بصحبة العديد من الفنانين أبرزهم أشرف عبدالباقي وسوسن بدر وريهام عبدالغفور ومنة شلبي وأحمد مالك وغادة عادل، مرفقة تعليق "رمضان ميكلمش من غير حبايبك".

تجاوزت تسجيلات الإعجاب ما يزيد على 61 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة إلى مئات التعليقات من متابعيها، أبرزها: "قوليلنا إزاي خليتي عمرو يحبك كده"، و"دينا الشربيني، أحلى فريق عمل في الدنيا"، و"اللي واخده حظ مصر كله"، و"واضح أنه بيحبك موت وبيحب برج الحوت"، فضلًا عن تهنئة زملائها بالوسط الفني، أبرزهم الفنانة صبا مبارك، وبدرية طلبة، ورشا شيحة شقيقة الفنانتين حلا وهنا شيحة.

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وكعادتها، اكتفت الفنانة دينا الشربيني بنشر التدوينة، دون الرد على التعليقات سواء كانت إيجابية أو سلبية، أو الرد على أصدقائها وزملائها الفنانين.

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وعلى الرغم من الظهور المستمر للثنائي معا في العديد من الفعاليات منذ عامين، أشهرها عندما صعدت "دينا" بجواره لأول مرة، خلال حفله الغنائي على مسرح جامعة مصر الدولية في أكتوبر الماضي، حيث احتضنها وقَبلها، قائلًا: هي بتتكسف أوي على المسرح، رغم إنها ممثلة جامدة أوي"، مضيفًا: "طالما هغني برج الحوت، قولت تطلع معايا بما إنها موجودة"، وسط تفاعل الجمهور بالتصفيق.

ولم تنشر الفنانة الشابة أي مواد مصورة تجمعها بـ"الهضبة"، سوى في يناير 2017، عندما أعلنت عن مشاركتها في فيلم مع عمرو دياب، كان من المقرر عرضه العام الماضي"، قائلة: "فيلم ٢٠١٨ .. استنونا"، مرفقة صورة تجمعها به مع المخرج طارق العريان والسيناريست تامر حبيب والمنتج تامر مرسي، وأغلقت التعليقات.

وكتبت "دينا" ذلك المنشور، عقب دقائق من نشر "الهضبة" الصورة نفسها، مرفقة تعليق: "مع فريق العمل فيلمي الجديد في صيف 2018"، ما تسبب في موجة من التعليقات الساخرة، أبرزها: "هو المرتبطين دلوقتي بقى اسمهم فريق العمل".

وتربط الفنان عمرو دياب، علاقة عاطفية بالفنانة دينا الشربيني، بدأت منذ عامين تقريبًا، وفقًا لمصادر مقربة من الطرفين.

ويظهر "عمرو" بصحبة دينا الشربيني في كثير من حفلاته والفعاليات، بينما لم يفصح أي من الطرفين عن طبيعة تلك العلاقة، كما لم يفصحا عن أي ارتباط رسمي بينهما.

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