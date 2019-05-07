صور| "نجف وريش وساندوتش برجر".. أغرب إطلالات النجمات في حفل Met Gala

شهد حفل Met Gala السنوي المقام بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي يستهدف جمع التبرعات لصالح معهد متروبوليتان للفنون في نيويورك، أمس، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات هوليوود بإطلالات تتسم بالغرابة على السجادة الوردية للحفل.

وظهرت الفنانة الأمريكية كاتي بيري بإطلالتين كانا حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إذ دخلت على السجادة الوردية للحفل مرتدية فستانًا أبيض اللون، مرصع بكريستال سواروفسكي، ومزود بنجف وشمعدان حول خصرها وأعلى رأسها، ثم استبدلته لاحقًا بإطلالة على هيئة "برجر ساندويتش".

وارتدت عدد من الفنانات وعارضات الأزياء فساتين مزينة بالريش، بينهم عارضة الأزياء الأمريكية كيندال جينر التي ارتدت فستان برتقالي اللون، وشقيقتها كايلي جينر التي ارتدت فستانًا بتوقيع دار "فيرزاتشي" أيضًا باللون البنفسجي، وهي الإطلالات التي شبهها رواد مواقع التواصل بأزياء بعض شخصيات ديزني الشهيرة.

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فستان أسود ذو إطار خشبي حول الوجه، أظهر وجه الممثلة تريسي إليس روس، كأنه لوحة في "برواز"، كان ضمن الأزياء الأغرب بالحفل السنوي، فيما اعتمدت كاردي بي فستانًا أحمر اللون يشبه الطاووس، ومرضع بـ44 قيراطًا من الياقوت فوق منطقة الصدر، وفقًا لموقع "Hollywood Reporter".

وحمل الحفل لهذا العام شعار "Camp: Notes on Fashion"، وهو يستهدف ارتداء الحضور كل ما هو غريب، من وحي مقال الناقدة والروائية الأمريكية سوزان سونتاج بعنوان "حب ما هو غير طبيعي: ما هو مصطنع ومبالغ فيه".

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