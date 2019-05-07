إفطار اليوم| طريقة عمل طاجن بامية باللحمة الضاني (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365: في ثاني أيام رمضان تبحث الأمهات والزوجات عن طرق تحضير موائد الإفطار الشهية وسريعة التحضير، رمضانك "الخليج 365" يقدم لكم يوميًا طرق تحضير أسرع الوجبات.. وفي السطور التالية مقادير وطريقة تحضير وجبة إفطار اليوم الثاني، وهي "طريقة عمل طاجن بامية باللحمة الضاني. أولا: طريقة طاجن بامية باللحمة الضاني المقادير: بامية - ثوم - ورق لورا - زبدة - كسبرة خضراء Advertisements - صلصة بوريه - لحمة ضاني - بصل - فلفل أسمر - زيت - طماطم قطع - كسبرة ناشفة - سكر لمتابعة طريقة تحضير المحشي، شاهد الفيديو

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