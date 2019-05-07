أفضل فرش المكياج... لا تترددي في اقتنائها

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 مايو 2019 01:33 مساءً - إذا كنت لا تتقنين اختيار أفضل فرش المكياج، فسنساعدك في هذه المهمة، سواء كنت تبحثين عن طقم فرش أو مجموعة مختلفة من الفرش، إذ هناك أنواعاً عدة من الفرش كتلك المصممة خصيصاً لتنعيم ظلال العيون، أو تلك المخصصة لمزج كريم الأساس بطريقة تجعل البشرة خالية من أي عيوب.
في كل الأحوال، سنقدم لك في ما يلي مجموعة من أفضل فرش المكياج التي ستساعدك كثيراً في تحقيق مكياج مثالي.
Zoeva Screen Queen Complete Collection
لقد أطلقت علامة Zoeva مؤخراً، مجموعة مثالية ومتكاملة من فرش المكياج، مؤلفة من ستة فرش لمكياج البشرة وتسع فرش لمكياج العيون، بحيث لا تكونين بحاجة الى فرش أخرى. لذلك، لا تترددي في اقتنائها، وضعيها دائماً في حقيبة مكياجك.
Real Techniques Flawless Base Collection
تشتمل هذه المجموعة على أربعة من أكثر فرش المكياج استخداماً، أي واحدة ناعمة مستديرة لتطبيق بودرة الوجه والبلاش والبرونزر، وفرشاة تلميع على شكل قبة لمزج كريم الأساس، وثالثة مسطحة للكونتور، والرابعة دقيقة للغاية مخصصة للكونسيلر. إنها مجموعة عملية جداً وستحتاجينها في كل مرة تطبقين المكياج.
My Kit Co My Face Tin
لقد صمّم مجموعة فرش المكياج هذه خبير المكياج المخضرم James Molloy، وقد وضع فيها كل خبرته في هذا المجال، وهي تحتوي على فرشاة لتنعيم كريم الأساس، وأخرى لوضع البودرة، وثالثة صغيرة للكونتور، ورابعة صغيرة مخصصة لتطبيق الكونسيلر وظلال العيون.
Nude By Nature Brilliance 15 Piece Brush Set
تحتوي هذه المجموعة على 15 فرشاة مكياج، ست فرش للوجه، وتسع فرش للعيون، كل واحدة منها مفيدة للغاية في عملية تطبيق المكياج، كما أنها مصنوعة من شعيرات من الألياف الاصطناعية. فإذا كنت من محبات تطبيق المكياج بشكل يومي، فلا تترددي في اقتناء مجموعة فرش المكياج Nude By Nature.
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