ودعي الهالات السوداء بأفضل خلطة طبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 مايو 2019 01:33 مساءً - تعاني نساء كثيرات من مشكلة الهالات السوداء تحت العينين، وهي إما تعود الى أسباب وراثية أو صحية، أو الى نمط الحياة الذي تعيشه المرأة. لكنها في كل الأحوال تنعكس سلباً على إشراقة الوجه وجمال الطلة. ولتتخلصي من الهالات السوداء الى الأبد، سنقدم لك أفضل خلطة طبيعية سريعة التحضير ومذهلة النتائج.



المكونات

- ملعقة صغيرة من التفاح المبشور.

- ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

- ملعقة صغيرة من الخيار المبشور.



طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي كلاً من الخيار المبشور والتفاح المبشور والعسل الطبيعي، الى أن تصبح المكونات خليطاً متجانساً. من ثم، قومي بتنظيف وجهك جيداً من أي شوائب وأوساخ وغبار... وطبّقي الخليط على الهالات السوداء تحت العينين. اتركي الخليط لمدة عشرين دقيقة، بعدها شطفي وجهك بالمياه الباردة.

واظبي على تطبيق هذه الخلطة مرتين يومياً، في الصباح وعند المساء، وستلاحظين سريعاً اختفاء الهالات السوداء حول عينيك.

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