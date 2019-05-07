طرق تفتيح البشرة وازالة البقع بهذه الخلطات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 مايو 2019 01:33 مساءً - تبحث السيدات دائماُ عن خلطات جديدة لاعتمادها في البيت من خلال طرق تفتيح البشرة وازالة البقع

نقدّم لكِ خلطات طبيعيّة تحضّرينها من مطبخ منزلكِ تناسب كلّ أنواع البشرة بما في ذلك البشرة الحسّاسة، وتعتبر أفضل طرق تفتيح البشرة وازالة البقع.







اللّيمون، كيف يعمل على تفتيح البشرة وجعلها مشرقة وأكثر صفاءً؟



يسخدم مباشرة على كامل الوجه واليدين مع تجنّب المنطقة حول العينين الرقيقة والحسّاسة. اتركيه ليجفّ مدّة 15 دقيقة ثمّ اشطفيه بالماء البارد. قد تشعرين في البداية بوخز سرعان ما تتباطأ كثافته مع مرور الدقائق.



ويعدّ اللّيمون غنيّاً جدّاً بالفيتامين C الذي يعمل على تفتيح البشرة بشكل طبيعيّ كما أنّه غنيّ بمضادّات الأكسدة التي تضخّ البشرة بالنضارة والإشراقة الفوريّة. تجنّبي التعرّض للشمس أثناء فترة استخدام اللّيمون على بشرتكِ وبعدها بساعات، لأنّه يجعل الجلد أكثر تحسّساً للضوء، كما يفضّل دائماً استخدام كريم الوقاية من الشمس.



الحليب، كيف يعمل على تفتيح البشرة ومنحها النضارة والنعومة؟



علاوة على أنّ الحليب يحتوي على حمض اللاكتيك والذي يعدّ مقشّراً طبيعيّاً للبشرة، فهو أيضاً يعمل على تفتيحها بشكل تدريجيّ وملفت. وزّعيه بشكل متجانس عى كامل سطح البشرة مروراً بمحيط العينين وكامل الرقبة بواسطة قطعة من القطن. استمرّي بتمريرها إلى أن تجفّ تماماً، وكرّري هذه العمليّة كلّ يوم مباشرة بعد حمّامكِ وستشعرين حتماً بالفرق بعد حواليّ 10 أيّام إلى أسبوعين.





يمكنك أيضاً الاستعاضة عن الكريمات بمكونات طبيعية لـ طرق تفتيح البشرة وازالة البقع تأتي بنتيجة مضمونة وسريعة، مثل صودا الخبز و الكركم والعسل وغيرها من المكونات البسيطة المتوفرة في المنزل.





ماسك صودا الخبز

صودا الخبز هو واحد من أفضل المكونات الطبيعية لعلاج البشرة المصابة بـ" حب الشباب" لأنها تنقي الجلد وتحد من إفراز الزيوت كما أنها تزيل البقع الداكنة التي تظهر بعد اختفاء الحبوب.



المكونات:

ملعقة كبيرة من صودا الخبز

ملعقة كبيرة من مسحوق خشب الصندل

ماء الورد



الطريقة:

تُضاف صودا الخبز وخشب الصندل معاً في وعاء عميق، مع إضافة كمية كافية من ماء الورد إلى الخليط لتجهيز عجينة متماسكة. يُطبق الماسك على بشرة نظيفة، ويترك حتى يجف ثم يُشطف بالماء البارد.

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ماسك الكركم

الكركم يساعد في القضاء على حب الشباب وتبييض البشرة في نفس الوقت، كما أنه مضاد للالتهابات وغني بمضادات الأكسدة التي تساعد في إعطائكِ بشرة متوهجة خالية من حب الشباب.



المكونات:

2ملعقة كبيرة من اللبن الرائب

1/2 ملعقة صغيرة من الكركم

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