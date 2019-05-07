الكركديه مشروب رمضاني يغذي الشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 مايو 2019 01:33 مساءً - يعتبر الكركديه من المشروبات التي تتصدّر مائدة شهر رمضان، وهو مشروب مغذٍ يحتوي على عناصر مفيدة للصحة، كما أنه بات يُستخدم في علاج بعض المشاكل التجميلية منها مشاكل الشعر.

إليكِ بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنكِ تحضيرها بالكركديه والتي تغذي شعركِ وتمنحه مظهراً نضراً.

1- الكركديه واللبن الزبادي لحماية الشعر من التساقط

ضعي مقدار نصف فنجان من الكركديه المطحون في كوب من اللبن الزبادي وأضيفي إليهما بضع قطرات من زيت اللافندر. امزجي المكونات جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس تستخدميمنه كقناع على شعر نظيف ورطب لمدة نصف ساعة قبل أن تعاودي غسل الشعر بواسطة الشامبو ذات التركيبة الناعمة.

كرّري هذه الوصفة مرة إلى مرتين في الأسبوع.

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2- الكركديه وجوز الهند لتغذية جذور الشعر

في وعاء على النار، ضعي نصف ليتر من زيت جوز الهند وانتظري حتى يسخن. أضيفي إلى الزيت كوباً من أوراق الكركديه الطازجة وابتدأي بالتحريك حتى يتغيّر لون الزيت. ارفعي المزيج عن النار واتركيه حتى يختمر لمدة 5 ساعات، قبل أن تصفّي الزيت وتستخدميه كغسول للشعر.

يمكنكِ اعتماد هذه الوصفة بشكل يومي.

3- الكركديه والحلبة للمعان الشعر

تساعد الحلبة في ترطيب الشعر بفضل مكوّناته الغنيّة. في وعاء نظيف ضعي نصف كوب من العسل الطبيعي وأضيفي إليه بضع قطرات من زيت اللوز وملعقتين من الحلبة ومقدار نصف كوب من أوراق الكركديه الطازجة. حرّكي المكوّنات جيدأً حتى تحصلي على مزيج متجانس تستخدمينه كقناعة لمدة ساعة على شعركِ قبل غسله بواسطة الشامبو ذات التركيبة الناعمة.

بإمكانكِ اعتماد هذه الوصفة مرة إلى مرتين في الأسبوع.