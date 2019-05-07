أكثر من 20 فكرة ازياء محتشمة لـ رمضان 2019 من النجمات العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 مايو 2019 01:33 مساءً - في رمضان نحتار في خياراتنا من الأزياء، ولا سيما في التنسيقات الصباحية الكاجوال، حيث يجب أن تكون مريحة ومحتشمة وأنيقة في الوقت ذاته، ولهذا فقد اخترنا لكِ من أشهر النجمات العربيات أكثر من 20 فكرة ازياء محشتمة لـ رمضان 2019 لتستوحي منها وتعتمديها في مختلف مشاويرك الصباحية واليومية.



ريم سعيدي في لوك كاجوال في البنطلون الجلد:



اختارت ريم سعيدي لوك صباحيًّا شبابيًّا ومريحًا، حيث نسقت بنطلونًا ضيّقًا من الجلد باللون الأسود، مع تيشرت قطنية باللون الأبيض، وجاكيت بومبر ملون بتصميم عصري، وأكملت اللوك بحذاء رياضيّ باللون الأبيض، وتستطيعين اعتماد اطلالة مشابهة للتسوق اليومي، أو لمشوار مع الأصدقاء.





هبة نور في فستان ماكسي باللون الأزرق:



اختارت هبة نور لاطلالة صباحية، فستانًا باللون الأزرق بتصميم ناعم وأنيق، أكمامه متوسطة الطول، وياقته مفتوحة على شكل حرف V وقد نسقت معه شنطة يد من الجلد باللون الأبيض من “ديور” Dior، وحذاءً رياضيًّا مريحًا باللون الأبيض أيضًا.









درة زروق في بدلة عصرية باللون الزهري:



اطلالة مختلفة اعتمدتها درة زروق، حيث اختارت بدلة رسمية باللون الزهري، مؤلفة من جاكيت بليزر مع بنطلون بقَصّة أرجل ضيّقة، ومن تحتها اعتمدت قميصًا باللون الأبيض، وأكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ أسود، وأنتِ تستطيعين استبدال الصندل بحذاء رياضي لاطلالة مريحة أكثر.

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مايا دياب في لوك شرقي مريح:



شاهدنا مايا دياب في اطلالة صباحية مريحة، جمعت فيها بين النمط الشرقي مع النمط العصري، حيث اختارت جمبسوت مريحًا من القطن باللون الأبيض، ومن فوقه نسقت عباية ملونة ومزخرفة باللون الأحمر، وأكملت الاطلالة بشنطة يد كبيرة من القش، ونظارات شمسية بتصميم شبابي.





أفكار ازياء محتشمة لمشاوير رمضان 2019 بأسلوب أشهر النجمات العربيات، شاهدي الصور واستوحي الاطلالة التي تعجبكِ.

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