انت الان تتابع تفاصيل خبر في مصر.. تحديد 10 دقائق فقط لـ"خاطرة التراويح" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 7 مايو 2019 12:45 مساءً - دعت وزارة الأوقاف المصرية، أمس الاثنين، جميع أئمة المساجد إلى الالتزام بألا تزيد خاطرة صلاة التراويح على 10 دقائق فقط.

وقال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالوزارة، في بيان: "على أئمة المساجد عدم الإطالة في خاطرة التراويح، وألا تزيد على 10 دقائق فقط".

كما وجَّه طايع بعدم الخروج في القنوت عن الأدعية المأثورة، وفق ما ذكرته وكالة "الأناضول".

وخاطرة التراويح هي درس أو موعظة دينية يلقيها الإمام على المصلين، بعد أداء 4 ركعات من صلاة التراويح ومجموعها 11 ركعة.

Advertisements

وتأتي القرارات الجديدة بعد أيام من حظر مكبرات الصوت بالخارج، في أثناء صلاة التراويح لأول مرة في البلاد، وهو ما أثار جدلاً كبيراً، في حين لم تلتزم بعض المساجد تطبيق القرار.

وقالت الوزارة في بيان نشرته قبل 10 أيام من شهر رمضان المبارك، إنها تؤكد تعليماتها السابقة بشأن قصر مكبرات الصوت على الأذان وخطبة الجمعة فقط، وعلى قدر الحاجة ودون مبالغة في استخدام هذه المكبرات.

وأضاف: "أما فيما يتصل بسائر الدروس والندوات وصلاة القيام، فيُقتصر على السماعات الداخلية داخل المسجد فقط، وعلى قدر الحاجة أيضاً دون مبالغة داخل المسجد".

ويقدَّر عدد مساجد مصر بـ108 آلاف مسجد إلى جانب ما يقرب من 7 آلاف زاوية، وفق تصريحات رسمية سابقة.

وأعادت هذه الإجراءات الجديدة دور السلطات المصرية في التضييق على المصلين والأئمة والخطباء بالمساجد، حيث منعت الوزارة الشيخ محمد جبريل من إمامة الناس في ليلة الـ27 من رمضان العام الماضي، بعدما ألهب مشاعر المصلين والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، بدعاء خصص جزءاً كبيراً منه للدعاء على الظالمين والإعلاميين الفاسدين.