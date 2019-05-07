دراسة تحذر "الحوامل" من العمل في "الشيفت المسائي": يؤدي للإجهاض

كشفت أحدث الدراسات الدنماركية، عن مدى خطورة عمل النساء الحوامل في نوبتي عمل مسائيتين على الأقل في أسبوع واحد، لأنها تكون أكثر عرضة للإجهاض في الأسبوع التالي، عكس غيرها من السيدات.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دراسة دنماركية نشرت في مجلة الطب المهني والبيئي، أن النساء اللاتي يعملن في نوبات مسائية يتعرضن إلى ضوء في الليل يؤثر على الساعة البيولوجية ويقلل إفراز هرمون "الميلاتونين".

ووجدت الدراسة أن ذلك الهرمون عامل رئيسي في إتمام الحمل بأمان، ويقوم بحماية المشيمة.

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وأوضح الباحثون أن الدراسة التي أجريت على قرابة 22 ألفا و744 موظفة في القطاع العام، معظمهن يعملن في مستشفيات دنماركية، كشفت أن 740 امرأة أُجهضت من بين 10 آلاف و47 امرأة عملن لبعض النوبات الليلية في الفترة بين الأسبوع الثالث والـ21 من الحمل، أما باقي النساء اللاتي لم يعملن في نوبات مسائية، وبلغ عددهن 12 ألفا و697، فقد تعرضت 1149 منهن للإجهاض ــ بحسب "ديلي ميل".

وأشارت الدراسة الدنماركية إلى أن العمل لنوبتين مسائيتين أو أكثر في أسبوع واحد في الفترة من الأسبوع الـ8 حتى الـ22 من الحمل مرتبط بزيادة نسبتها 32% في خطر التعرض للإجهاض في الأسبوع التالي، وذلك بعد الأخذ في الحسبان عوامل السن ومؤشر كتلة الجسم والتدخين وعدد الولادات والإجهاضات السابقة والوضع الاجتماعي والاقتصادي، وفقا لما ذكرته الصحيفة البريطانية.

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