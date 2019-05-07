منيو العُزاب في ثاني يوم رمضان: "حضر إفطارك بنفسك"

حيرة كبيرة يقع بها المغتربين من الشباب والشابات الذين يتواجدون بعيدًا عن أسرهم سواء لإتمام دراستهم أو لطبيعة عملهم، وهو ما يؤثر عليهم خاصة في رمضان؛ فهم يعانون بشدة بسبب عدم توافر الطعام المنزلي الذي اعتادوا عليه داخل أسرهم وهو ما يجعلهم يلجأون للوجبات السريعة.

ويقدم "هُن"وجبة من الوجبات التي يمكن إعدادها بطريقة سهلة:

مقلوبة الباذنجان

المكوّنات

- كيلو قطع لحم أحمر متوسطة الحجم أو مكعبات دجاج مخلي.

- كوب أرز مصري أو بسمتي 2 ثمرة باذنجان كبيرة، ويفضل الحبة الطويلة.

- 2 ثمرة بطاطس مقطعة شرائح "حسب الرغبة".

- 3 بصلات متوسطة إحداها لسلق اللحم بهارات.

- حبهان.

- حبهان مطحون.

- قرفة.

- فلفل أسود.

- كركم

- عود قرفة

- ورق لورا.

- عود كرفس.

طريقة التحضير

- يغسل الباذنجان ويقطع شرائح طولية ويوضع في مصفاة ويرش بالملح ويترك لمدة 20 دقيقة لينزل منه الماء.

- يوضع البصل مع قليل من الزيت على النار لمدة دقيقة ويقلب ثم يضاف إليه قطع اللحم حتى يصبح لونه داكنًا مع البصل ثم يقلب على الجانب الآخر.

- يضاف الماء الساخن والكرفس والجزر، وورق اللورا وعود القرفة والحبهان والفلفل والملح وتسلق حتى النضح.

- نخرج قطع اللحم من الشوربة وتصفى وتوضع جانباً (يمكن تحميرها حسب الرغبة).

- تُقلى شرائح الباذنجان ثم توضع على ورق مطبخ ليشرب الزيت الزائد وتترك جانبا.

- تشوح شرائح البطاطس أيضًا ولا يجب تسويتها تمامًا.

- تُقلى شرائح البصل في الزيت حتى تحمر وترفع وتصفى.

- يُغسل الأرز وينقع لمدة 10 دقائق ثم يصفى.

- في إناء الطهي، نضع ملعقتين من الزيت ثم نرص شرائح الباذنجان في القاع والجوانب ومعها شرائح البطاطس.

الشوربة

شوربة الكريمة بالدجاج

المكونات

قطعتان من الدجاج المقطعتان إلى مكعبات.

بصلة مفرومة.

فص ثوم مهروس.

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ربع كوب من الفطر المقطع.

ملعقة كبيرة من الطحين.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم.

علبة صغيرة من الذرة.

3 أكواب من مرق الدجاج.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

كوب من كريمة الطبخ.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

- نضع الزبدة في وعاء على النار حتى تذوب، ثم نضيف البصل ونقلب حتى يذبل.

- نضيف الثوم والزنجبيل ونتابع التقليب لمدة 5 دقائق.

- نضيف مكعبات الدجاج ونقلب حتى يأخذ اللون الذهبي. نضيف الفطر ونقلبه قليلاً مع الدجاج حتى يذبل ثم نضيف الطحين.

- نضيف الذرة والملح والفلفل الأسود ونتابع التقليب، ثم نضيف مرق الدجاج ونتركه على النار حتى يغلي. نغطي الوعاء ونتركه على النار لمدة ربع ساعة أو حتى تنضج المكونات تماماً.

- أخيراً نضيف الكريمة ونحرك قليلاً، ثم نترك الشوربة تغلي لدقائق معدودة.

- نسكب الشوربة في أطباق التقديم، ونزينها بالبقدونس المفروم وتقدم ساخنة.

الحلويات

القطايف المحشية بالقشدة

المكونات

2 كوب حليب.

1 كوب كريمة سائلة.

4 ملاعق كبيرة نشا.

3 ملعقة كبيرة سكر.

طريقة التحضير

- نخلط النشا باللبن ثم نضعهما في إناء على النار ونضيف السكر والفانيليا أو ماء الزهر ونقلب حتى الحصول على خليط سميك ثم نضيف الكريمة ونقلبه ثم نرفعه من على النار ونتركه ليبرد.

- نأخذ القطايف ونغلقها من أسفل ثم نحشيها من أعلى بالقشدة أو نحشي كل وحدات القطايف بالقشدة ونغلق أطرافها.

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