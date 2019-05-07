موجة من السخرية تطال والدة رونالدو بعد نشرها صورة تشيد فيها بأداءه

شاركت والدة كرستيانو رونالدو، تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "توتير"، تشيد بأداء نجلها ما أثار موجة واسعة من السخرية حولها.

التغريدة التي أعادت دولوريس أفير، نشرها على "تويتر"، تقول إن رونالدو أنقذ فريقه "يوفنتوس" الإيطالي من الهبوط للمركز الثاني بعد 20 عاما من الغياب عن الفوز بالدوري، وبها صورة لابنها، وأرفقت التغريدة بتعليق "هذا ابني، فخري".

التغريدة لقت جدلا واسعا عبر "تويتر"، وأعاد نشرها أكثر من 600 ألف مستخدم، معتبرين والدة رونالدو تمازح الجمهور، فيما سخر آخرون من الكلام المكتوب عن كرستيانو رونالدو، فيما لم تحذف دولوريس التغريدة رغم السخرية.

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وقالت صحيفة "أس" الإسبانية، إن الصورة بها أخطاء لغوية، ومجهولة المصدر، وأضافت أن أحدهم قرر السخرية من رونالدو الذي لم يستطع مساعدة فريقه في الحصول على دوري أبطال أوروبا، الهدف الرئيسي للتعاقد مع رونالدو.

وقاد رونالدو يوفنتوس للفوز بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، للمرة الثامنة على التوالي، وهو رقم قياسي على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى، لكنه لم يفز بدوري أبطال أورويا.

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