بسمة تنعي محسنة توفيق: "هتفضلي معانا بأعمالك وتاريخك"

نعت الفنانة بسمة عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" الفنانة محسنة توفيق، التي رحلت، أمس، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ80 عامًا، لتترك خلفها إرثا فنيًا هائلًا ومؤثرًا.
ونشرت بسمة صورة لمحسنة التي اشتهرت باسم "بهية"، وأرفقت تعليقًا، قائلةً: "يا بهية صحينا على خبر رحيلك عن دنيانا.. علمتينا كتير يا استاذة محسنة.. ضحكتينا وابكيتينا، لكن هتفضلي معانا بأعمالك وتاريخك في السينما المصرية والعربية، البقاء لله".
محسنة توفيق هي رمز وطني بسبب دورها في فيلم "العصفور" حيث جسدت شخصية "بهية"، الفيلم للمخرج الكبير يوسف شاهين، وللشخصية في الفيلم كتب أحمد فؤاد نجم كلماته الشهيرة "مصر يا أما يا بهية يا أم طرحة وجلابية"، والتي تعد إرثا كبيرا للغناء الوطني.
وكان آخر ظهور لمحسنة توفيق، أثناء حضور تكريمها في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في فبراير الماضي، وحرصت على الحضور رغم تمكن المرض منها بشكل واضح.
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