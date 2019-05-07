فيديو| ليلى علوي تطلق حملة "30 يوم سعادة": "تحدي للسعادة"

هنأت الفنانة ليلى علوي متابعيها، بمناسبة حلول شهر رمضان، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلقت "ليلى" حملة تحت عنوان "30 يوم سعادة"، دعت خلالها متابعيها للمشاركة بها على "هاشتاج" يحمل الاسم ذاته، قائلة: "كلنا عارفين طبعًا إن رمضان شهر الخير والبركة والعبادات، كل واحد فينا بيحاول يطلع أحسن ما عنده في الشهر ده".

وأضافت: "إيه رأيكم لو كان جنب الروحانيات والعبادات دي تحدي بسيط.. تحدي من نوع تاني تحدي للسعادة.. محاولة جادة وحقيقية إننا نحاول نِفرح ونفرَّح كل اللي حوالينا.. نغير حاجات لو بسيطة في روتين يومنا عشان نحس براحة أكتر وسلام داخلي أكبر"، مشيرة إلى أنها تعتبرها "لعبة إنسانية" تحسن من الصفات الداخلية للأشخاص.

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كما نشرت صورة أخرى عبر حسابها بالموقع ذاته، علقت عليها قائلة: "افتح ألبوم صورك القديمة، جاليري موبايلك، هتفتكر قد إيه حياتك كان فيها مواقف حلوة ومتعبة وصعبة لكن عديت بيها وانبسطت، وافتكر الناس اللي كانوا موجودين في حياتنا ومش معانا السنادي واطلبلهم الرحمة وادعيلهم كتير".

يُذكر أن الفنانة ليلى علوي انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم "التاريخ السري لكوثر"، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين.

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