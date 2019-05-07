بالفيديو| الحدوتة الأولى مع ديمة والجدة سليمة بعنوان "بهلول المغرور"

نهانا الرسول الكريم في كثير من الأحاديث عن الغرور في قوله تعالى: "عن عبدِ اللَّهِ بن مسعُودٍ رضيَ اللَّهُ عنه، عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال:"لا يَدْخُل الجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مثْقَالُ ذَرَّةٍ مَنْ كِبرٍ".

وعن جابر بن عبدالله، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إن من أحبكم إلي، وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون"، فقالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون، والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: "المتكبرون".

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