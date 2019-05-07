حذاء مهرّج من غوتشي يثيرُ سخرية عشّاق الموضة.. وثمنه باهظ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - الموضة ليستْ للجميع، ومع ذلك، في بعض الأحيان، حتى الغبيّ يمكن أنْ يميّز بين ما يمكن ارتداؤه، وما لا يمكن ارتداؤه. لكنْ، يبدو أنّ العلامة الإيطاليّة الشّهيرة "غوتشي" تخالفنا الرّأي؛ حيث كشفتْ مؤخرًا، عمّا يمكن أن يُطلق عليه أيضًا، اسم أكبر خطأ في تاريخ الأزياء على الإطلاق! نحن نتحدّث عن حذاء المهرّج "Clown Shoes"، الذي يبلغ سعره 700 دولار.

هذه الأحذية الرّجّاليّة بلون البيج، وتتميّز بمقدّمة حمراء، و بشعار غوتشي المطرّز على أشرطة فيلكرو اللّاصقة، كما أنّها مصنوعة من الجلد، والنيوبرين، والمطّاط، والقماش الشّبكيّ، كما أنّه متوفّر بنسخة نسائيّة بلون الذّهب القرمزيّ.

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في حين أنّ غوتشي قد توقّعتْ مبيعات عالية، لعروضها الانتقائيّة الجديدة، فقد كان ردّ فعل عشّاق الموضة معاكسًا للتّوقّعات، لدرجة أنّ الكثيرون سخروا من التّصميم الجديد في مواقع التّواصل الاجتماعيّ، وسعره المرتفع جدًا.

وليستْ هذه هي المرّة الأولى التي تقدّم فيها العلامة التّجاريّة تصاميم غريبة مثيرة للجدل، ففي شهر مارس، أصدر بيت الأزياء الإيطاليّ زوجًا من الأحذية المتّسخة "Dirty Sneakers"، مقابل مبلغ ضخم، بلغ 870 دولارًا، والذي أصبح أيضًا، موضوعًا للسّخرية بين عشّاق الموضة.