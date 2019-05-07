ما هو الوقت الأمثل لممارسة الرياضة في رمضان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

لشهر رمضان طبيعة مختلفة عن بقية أيام السنة، إذ تنقلب وتيرة حياة الصائمين، فيترك كثير من الأشخاص الذين يمارسون الرياضة إياها، بسبب نقص السوائل والطاقة في الجسم، حسب موقع "سكاي نيوز".

لكن التخلي عن الرياضة شهرا قد لا يكون حلا، لما للتمرينات من أهمية كبرى على صحة الشخص الجسدية والنفسية على حد سواء، فهي تحسن من تدفق الدورة الدموية وتقوي العضلات، تهدئ الأعصاب وتخفف من الضغط النفسي، بحسب موقع "ويب طب".

وإذا ما ترافق ترك الرياضة، مع زيادة حجم الطعام الذي يتناوله الصائمون خاصة في الليل، فقد يؤدي ذلك إلى خسارة جهودهم البدنية في الشهور السابقة، ويزداد وزنهم.

وثمة إجماع على أن أفضل وقت للممارسة الرياضة هو بين الفطور والسحور، ويمكن في ظروف معينة ممارسة الرياضة لفترة محدودة قبيل السحور.

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من جانبها، ذكرت وزارة الصحة السعودية في تغريدة لها عبر "تويتر" أن أفضل وقت للممارسة الرياضة هو بين الإفطار والسحور.

وأشارت إلى أهمية ألا يرهق الصائم جسده كثيرا في الرياضة، مؤكدة أن تتم أهمية ممارسة التمرينات البدنية في جو معتدل وتهوية جيدة.

بدوره، قال موقع "ويب طب" الصحي إن أفضل وقت لممارسة الرياضة هو قبل أو بعد الإفطار بثلاث إلى أربع ساعات، حيث يكون الجسم قد أتم عملية هضم الطعام دون التعرض لمشاكل عسر الهضم.

وأشار إلى أنه يمكن ممارسة التمرينات البدنية قبل الإفطار بساعة إلى ساعة ونصف الساعة، بحيث ينتهى النشاط الرياضي قرب وقت الإفطار لسرعة تعويض الجسم بالسوائل والأملاح المعدنية والطاقة المفقودة.

ومع ذلك، يفضل أن تكون ممارسة الرياضة في هذا الوقت، وفق عدة شروط منها: لا تزيد فترة الممارسة على ساعة، وأن تكون الأماكن المغلقة، جيدة التهوية والتكييف، لحماية الصائم من حرارة الجو وضربة الحرارة، فالجو الحار يزيد فقدان الجسم للسوائل وقابلية التعرض للجفاف.