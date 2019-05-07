محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-
حذرت الخبيرة الألمانية كاثرين شفارتسمان من أن التوتر المستمر في العمل يمهد الطريق للإصابة بمتلازمة الاحتراق النفسي (Burnout)، والتي تظهر في صورة أعراض نفسية وجسدية.
وأوضحت أخصائية علم نفس العمل أن الأعراض النفسية للاحتراق النفسي تتمثل في الإنهاك المستمر والخمول وضعف التركيز والاضطراب الداخلي والعصبية وسرعة الاستثارة والأرق.
أما الأعراض الجسدية فتتمثل في مشاكل الدورة الدموية وآلام الظهر والدوار ومشاكل الهضم وفقدان الوزن وتراجع القدرة على بذل المجهود.
وشددت شفارتسمان على ضرورة استشارة أخصائي نفسي فور ملاحظة هذه الأعراض، كما ينبغي التحدث مع رئيس العمل والزملاء بشأن توزيع مهام العمل بصورة أفضل من أجل تخفيف أعباء العمل والحد من ضغط الوقت المسبب للتوتر النفسي.
كما ينبغي العمل على خلق التوازن بين الحياة الوظيفية والحياة الشخصية، وذلك بتخصيص المزيد من الوقت للأسرة والأصدقاء وممارسة الهوايات.
كانت هذه تفاصيل خبر منها الخمول وضعف التركيز.. تعرف على أعراض الإصابة بـ"الاحتراق النفسي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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