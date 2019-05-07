تتعرض شريحة كبيرة من الأشخاص، للإصابة بمرض تليف الكبد، بسبب التهاب الكبد وإدمان الكحوليات، وغيرهما، الأمر الذي يصل لتشكيل الأنسجة المنتدبة، وعرقلة قيام الكبد بوظيفته. وإليكم أعراض تليف الكبد: الإرهاق الشديد. الإصابة بالنزيف، والكدمات بسهولة. تراكم السوائل في البطن. فقدان الشهية. الغثيان. تورم الساقين. Advertisements فقدان الوزن. احمرار الكفين. اصفرار العينين. ظهور الأوعية الدموية على البشرة. حكة، واصفرار الجلد. التشوش والنعاس، وثقل اللسان. ضمور الخصية، وتضخم الثدي للرجال. ​

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