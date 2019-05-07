طريقة عمل القطايف بالقشدة والمكسرات

يكثر المسلمون من تناول حلوى القطايف في رمضان، وتختلف أنواعها باختلاف الحشوات، ويقدم "هنّ" طريقة عمل القطايف بالمكسرات والقشدة.

مكونات شراب السكري الخاص بالقطايف

2 كوب سكر.

كوب ماء.

قليل من عصير الليمون.

طريقة تحضير شراب السكري

نضع السكر على الماء ويرفع على النار ويقلب جيدا حتى يذوب السكر تمامًا، ثم نضيف عصير الليمون، ونتركه يغلي حتى نحصل على قوام متجانس وسميك.

القطايف المحشية بالقشدة

المكونات

2 كوب حليب.

1 كوب كريمة سائلة.

4 ملاعق كبيرة نشا.

3 ملعقة كبيرة سكر.

طريقة التحضير

نخلط النشا على اللبن ثم نضعهما في إناء على النار ونضيف السكر والفانيليا أو ماء الزهر ونقلب حتى الحصول على خليط سميك ثم نضيف الكريمة ونقلبه ثم نرفعه من على النار ونتركه ليبرد.

نأخذ القطايف ونغلقها من أسفل ثم نحشيها من أعلى بالقشدة أو نحشي كل وحدات القطايف بالقشدة ونغلق أطرافها.

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طريقة عمل القطايف المحشية بالمكسرات

المكونات

بندق مجروش أو لوز.

جوز الهند.

زبيب.

طريقة التحضير

نحشي القطايف بالمكسرات ونغلقها بالضغط على أطرافها.

بعد الانتهاء من حشو القطايف تقلى في الزيت.

نرفع القطايف من على النار بعد وصولها إلى اللون الذهبي، ثم توضع في إناء الشراب السكري البارد، وترفع منه ثم توضع في طبق التقديم وترش المكسرات عليها.

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