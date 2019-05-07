بالفيديو| حكايات نهاد في رمضان.. تعرف على روفيدة الأنصارية صاحبة أول مستشفى في الإسلام

تحدثت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، في برنامجها "حكايات نهاد في رمضان" الذي يذاع على شاشة "الوطن TV"، عن السيدة روفيدة الأنصارية، صاحبة أول مستشفى ميداني في الإسلام.

وأوضحت "أبو القمصان" في برنامجها، المزيد عن شخصية روفيدة الأنصارية، بأنها من السيدات الأوائل اللاتي أسلمن مع سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم-، حيث وصفتهن السيدة عائشة بأنهن خير نساء الإسلام.

وذكرت "أبو القمصان"، بأن السيدة روفيدة تميزت بثرائها، وتعلمها للطب ومداواة الجرحى، حيث أنها خرجت في كثير من الغزوات.

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وتابعت "أبو القمصان"، أن سيدنا محمد، خصص لها خيمة بجانب المسجد، لتعلم الرجال والنساء التمريض، بالإضافة إلى أنها وضعت نظام إداري جيد.

ومن الروايات التي نقلت عن السيدة روفيدة، مداواتها للصحابي سعد بن معاذ، حينما أصيب في إحدى الغزوات بسهم، حيث عملت على معالجته دون سحب السهم من جسده.

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