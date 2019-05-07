غادة عبدالرزاق: اتجوزت 11 مرة ومعنديش مانع أعملها تاني

قالت الفنانة غادة عبد الرزاق إنَّها تزوجت 11 مرة وقد تتزوج مرة أخرى إن وجدت الرجل المناسب. وأضافت "عبد الرازق" خلال استضافتها في برنامج "عايشة شو" المذاع عبر فضائية "النهار"، تقديم الإعلامية عائشة عثمان مساء الإثنين، أنَّها لم تندم سوى على زوج واحد من أزواجها وهو والد "روتانا" ابنتها، لأنه شخص محترم جداً، موضحة أن علاقتها به الآن جيّدة جداً. ​

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