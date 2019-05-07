تألقي بإطلالات المكياج الملون للسهرات الرمضانية الرائعة

مع بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام، تبدأ معه السهرات الرائعة التي تجمعنا بالأهل والأصدقاء في كل يوم. إذا كنت تبحثين عن إطلالات مكياج مناسبة لهذه السهرات، وبالأخص إذا كنت من محبات الإطلالات الملونة، اكتشفي هذه الألوان واعتمديها.

إطلالات مكياج وردي:

من أجمل إطلالات مكياج ملون مناسبة لسهرات رمضان وفي الوقت ذاته تعطيك اللمسة العصرية والأنثوية في آن واحد هي إطلالات المكياج الوردي الجذابة. يمكنك اعتمادها بطريقة سموكي لوحدها بالدرجات المختلفة، أو إضافة لون آخر معها مثل الفضي أو الروز غولد. ولإكمال الإطلالة بشكل مثالي، اعتمدي معها أحمر الشفاه باللون الوردي.

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إطلالات مكياج أزرق:

وإذا كنت تبحثين عن تلك الإطلالة المميزة والمختلفة عن المعتاد، إليك إطلالات المكياج الأزرق الجذابة والعصرية التي ستكون الأنسب لك، وهي أيضاً من أبرز درجات المكياج لهذا الموسم. اعتمديها على كامل العين أو على الخط الأسفل من العين مع الألوان الترابية من فوق، واختاري ألوان أحمر الشفاه النيود أو المشمشي معها.

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إطلالات مكياج بنفسجي:

لا يمكنك لإطلالات مكياج رمضان 2019 أن تكتمل دون أن نضيف إليها لمسة بنفسجية خلابة، كونه من أجمل ألوان سهرات رمضان من كل عام وليس فقط هذا العام. اعتمدي الدرجات كلها وبالأخص اللافندر منها على كامل العين وضيفي إليها الآيلاينر الأسود المسحوب لأجمل لوك مثالي يكمله أحمر الشفاه باللون النيود المتوسط.

إطلالات مكياج أخضر:

ولإطلالة غير اعتيادية وجديدة على ساحة المكياج، يمكنك اختيار درجات اللون الأخضر الرائعة لسهرات رمضان. اعتمديها بالدرجات الفاتحة والداكنة على كامل العين أو ضيفي إليها لمسة من الألوان الترابية لتكون خفيفة وجميلة، أو درجات البرتقالي والمشمشي. ومع هذا اللوك، اختاري أحمر الشفاه باللون النيود الفاتح.

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