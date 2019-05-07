بالصور| "حواجب فيفي عبده راحت فين؟".. خبيرة تجميل توضح سبب اختفائها

حلت الفنانة فيفي عبده، الضيفة الأولى في برنامج المقالب "رامز في الشلال" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، ضمن سلسلة من برامج المقالب التي يقدمها منذ سنوات خلال شهر رمضان.

واعتمدت فكرة البرنامج هذا العام على استضافة فنان في دولة إندونيسيا، لتصوير إحدى الإعلانات، ويتعرض الضيف لمغامرة صعبة بداية من وقوفه بجانب الفيل وركوب الزورق حتى ظهور الغوريلا، وهو المقلب الذي أثار الخوف بداخل الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، حيث أطلقت وابلا من الشتائم والألفاظ الخارجة تعبيرًا عن خوفها خلال المقلب.

لكن، الأمر المثير في مقلب فيفي عبده، وهو ظهورها في بداية الحلقة بكامل أناقتها وحواجبها التي اعتادت الظهور بها، لكن بعدما اتضح حقيقة المقلب ظهرت الفنانة فيفي عبده دون حواجبها، وهو الأمر الذي أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظل رواد التواصل الاجتماعي يتساءلون عن سبب اختفاء حواجب الفنانة فيفي عبده، فعبر حساب منسوب لفتاة تدعى رنا محمد، التي سخرت قائلة: "اللي سرق حواجب فيفي عبده يطلعها ياريت".

وعبر إحدى المجموعات على "فيس بوك"، تساءل حساب منسوب لفتاة تدعى علا عماد: "فين حواجب فيفي عبده".

Advertisements

وشارك حساب منسوب لفتاة تدعى "بسمة" بطريقة ساخرة: "وديت حواجب فيفي عبده فين يا رامز يا لص".

ومن جانبها، علقت صافيناز بدوي، خبيرة التجميل، بأن ما الحواجب التي ظهرت بها الفنانة فيفي عبده في بداية الحلقة، كانت "إيشادو حواجب" وبفعل المقلب الذي وقعت فيه الذي عرضها للمياه والعرق، تم إزالة الإيشادو.

وأوضحت خبيرة التجميل بأن إيشادو الحواجب من السهل إزالته بحكم المياه والعرق، عكس استخدام قلم الحواجب أو تاتو الحواجب أو ميكروبليدنيج في الحواجب.

وعن استخدام فيفي عبده لإيشادو الحواجب في هذه الحلقة، رجحت خبيرة التجميل بأنه ربما الفنانة فيفي عبده لم تتوافق مواعيدها مع مواعيد خبيرة التجميل الخاصة بها، لعمل "تاتو الحواجب" فهي دائمًا ما تهتم بمظهرها بشكل أنيق وحواجب مرسومة، مؤكدة أن عمل تاتو الحواجب لا يحتاج لبشرة محددة.

​