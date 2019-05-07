فيديو| الظهور النسائي في إعلانات رمضان.. مجموعة مع عمرو وتامر اكتفى بنانسي ورمضان "ملك لوحده"

مع بداية رمضان تبث إعلانات جديدة كليا على شاشات التليفزيون والفضائيات، وشهدت إعلانات الاتصالات في رمضان 2019، تفاوت في الظهور النسائي، بين عمرو دياب في إعلان فوادفون وتامر حسني في أورانج، وأخيرا محمد رمضان في اتصالات.

إعلان فودافون

ظهر النجم عمرو دياب في إعلان شركة الاتصالات فودافون، وغنى بصوته أغنية الإعلان، فيما ظهرت معه لأول مرة في إعلان دينا الشربيني وكانت تجمعهما من قبل لقاءات بعيدة عن هذا المجال، وهو ما أبرز اسميهما في الإعلام مؤخرا.

وظهرت كذلك معه النجمة غادة عادل في نفس الإعلان في أكثر من لقطة، بالإضافة إلى ظهور منة شلبي وريهام عبدالغفور، وسوسن بدر.

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إعلان أورانج

شاركت الفنانة الكبيرة نانسي عجرم، النجم تامر حسني في أداء أغنية إعلان شركة الاتصالات أورانج، "فرق كبير"، وظهرت نانسي بأكثر من إطلالة بسيطة خلال البرنامج، بين ارتداء الفساتين والكاجوال، وكونا سويا دويتو غنائي.

إعلان اتصالات

عكس شركات الاتصالات الأخرى، اكتفت شركة اتصالات بالفنان الكبير محمد رمضان لغناء الإعلان "اللهو الخفي"، في دعاياها لرمضان 2019، بدون ظهور أي نجمات من الإناث، فقد مثل إعلان أكشن، شاركه فيه النجم العالمي فان دام.

ولا تزال هناك عدد كبير من العلامات التجارية لم تطرح إعلاناتها على الشاشات بعد لرمضان 2019.

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