تزخر مائدة الإفطار الرمضانية بأنواع متعددة من الأطعمة الدسمة والخفيفة، التي تناسب تفضيلات مختلف أفراد الأسرة، بينها الأطعمة المحشية التي يعتبرها البعض وجبة أساسية على السفرة الرمضانية.

تحتار كثير من السيدات في عمل الخلطة لأصناف المحشي المختلفة، التي تعتبر الأكثر جذبًا للذواقة وخصوصًا على الطريقة المصرية، حيث يعد المحشي من بين الأطباق الشهيرة في المطبخ المصري.

ويقدم "هُن" طرق مختلفة لعمل خلطة المحشي، التي قد تتشابه مقاديرها لدى جميع الأمهات ولكن يظل السر في طرق تحضيرها وطهيها.

طريقة عمل خلطة المحشي

المقادير

4 أكواب أرز

بصلة كبيرة مبشورة

5 فصوص ثوم مفرومة

6 ثمرة طماطم متوسطة

4 ثمرة فلفل أخضر مفروم

2 حزمة كسبرة خضراء

حزمة نعناع أخضر

حزمة بقدونس

حزمة شبت

4 ملاعق كبيرة زيت ذرة

3 ملاعق كبيرة ملح

½ ملعقة كبيرة فلفل أسود

½ ملعقة كبيرة كمون

2 ملعقة كبيرة بهارات

2 ملعقة صغيرة كسبرة جافة

طريقة العمل

- قطعي الكسبرة والنعناع الأخضر والبقدونس والشبت قطعًا صغيرة واتركيها جانبًا.

- اغسلي الأرز وصفيه من المياه واتركيه جانبًا أيضًا. ضعي الطماطم في الخلاط، وأضيفي إليها القليل من الماء، لتحصلي على عصير طماطم ثقيل.

- على نار متوسطة، ضعي الزيت في قدر كبير، حتى يسخن.

- أضيفي إليه الملح والفلفل الأسود والكمون والكسبرة الجافة والبهارات، وقلبيها لمدة دقيقتين، حتى تقوى نكهتها.

- أضيفي البصل المبشور والثوم المفروم والفلفل الأخضر، وقلبي حتى يصفّر لونهم.

- صُبي عصير الطماطم في القدر وقلبي، واتركيه لمدة 10 دقائق حتى يغلظ قوامه ويتسبّك جيدًا.

- بعد عمل التسبيكة، اطفئي النار واتركي الخليط حتى يهدأ قليلًا. في إناء عميق، ضعي الأرز المُصفّى، وأضيفي إليه التسبيكة والخضروات الورقية المقطعة لكسبرة الخضراء والنعناع الأخضر والبقدونس والشبت.

- قلبي الخليط جيدًا، وابدئي في حشو أي صنف تريدينه من أصناف المحشي، سواء ورق العنب أو الكرنب أو الباذنجان أو الكوسة أو الفلفل الأخضر أو الطماطم.

- ضعي في قاع قدر التسوية، بعض شرائح الليمون، ثم رُصي المحشي فوقها بشكل منتظم دون أن تتركي أي فراغات.

- أضيفي كمية الشوربة المناسبة إلى المحشي بحيث تغطيه تمامًا، واتركيه على نار هادئة لمدة ساعة.

- قدميه ساخنًا بجوار الدجاج المشوي في الفرن.

- حشوة المحشي بالفلفل

المكونات

- كيلو واحد من الأرز

- كيلو واحد من الطماطم الحمراء

- 3ملاعق من الصلصة

- كأس واحد من زيت الذرة

- بصلتان حجم كبير

- كمية من الشبت، والبقدونس، والكزبرة الخضراء

- ملعقة واحدة من البهارات، والفلفل الأسود

- كمية من الملح، والكمون، والكزبرة الناشفة

- ملعقة كبيرة من النعناع الناشف

- قرنان من الفلفل الأخضر الحار أو الفلفل الرومي وذلك حسب الرغبة

طريقة التحضير

- إضافة كمية الزيت على النار، وتركه لبعض الوقت لكي يسخن، ومن ثم إضافة نصف كمية البصل إليه، مع مراعاة ترك الكمية المتبقية على حدة.

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- إضافة عصير الطماطم والصلصة على البصل المحمر، وتركها لبعض الوقت على النار، لكي ينفصل الزيت عن الصلصة.

- إضافة كمية الأرز على الخليط، مع مراعاة الاستمرار في التقليب وهو على النار.

- إضافة جميع التوابل والبهارات والفلفل على الخليط، مع كمية البصل المتبقية إليه.

- تقليب كافة المكونات بطريقة جيدة، وإزالتها عن النار.

خلطة المحشي باللحمة المفرومة

المقادير

-نصف كيلو كوسة

- نصف كيلو باذنجان

-ربع كيلو لحم مفروم

-نصف كيلو أرز

-بصلة مبشورة

-زبدة

-زيت نعناع ناشف

- 2 ملعقة صلصة طماطم

- عصير طماطم

- ثوم

- ملح وفلفل

طريقة التحضير

- قومى بتقوير الباذنجان والكوسة

- إخلطى اللحم مع باقى المقادير

- إحشى الباذنجان و الكوسة بخليط اللحم

- ضعى المحشى فى حلة و اسقيه بعصير الطماطم و الثوم المفروم و اتركيه على نار هادئة حتى السواء.

- خلطة المحشي على الطريقة السورية

المكونات

- باذنجان صغير الحجم للحشي

- عشر حبات كوسا صغيرة الحجم.

- ملعقتان صغيرتان من الملح.

- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

- ملعقتان كبيرتان من السمنه.

- نصف كيلو لحم بالعظم.

- ملعقة كبيرة من النعنع المفروم.

الحشوة

- نصف كيلو لحمة مفرومة.

كوبان من الأرز المصري (قصير الحبة).

ملعقة كبيرة من السمنة (يمكن استخدام الزيت).

نصف كوب بقدونس مفروم.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

عصير ليمونه حامضة.

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من النعنع الناشف.

5 حبات طماطم مفرومة فرماً ناعماً.

طريقة التحضير

- نغسل الكوسا، والباذنجان، ونزيل ررؤوسهما، ثمّ نحفرها بعناية كي نحافظ على الجدار من الثقوب.

- نحضّر الخلطة حيث ننقع الأرزّ ونصفّيه من الماء، ثم نضيف له جميع الخضار المفرومة والتوابل

-ىونضيف عصير الليمون، نحشي الباذنجان والكوسا بالخلطه مع مراعاة عدم ملئها بشكل كامل كي لا تتكسّر عند الطبخ.

- نسلق قطع اللحم بعظمها مع القليل من التوابل حتى تنضج بشكل كامل، ثمّ ننشل قطع اللحم ونصفّها في قاع القدر، ثمّ نضع حبات الكوسا والباذنجان ونجعل الرأس للأعلى حتى لا يخرج الأرز من الخضار.

- نغمر المحشي بمرق اللحم ونضيف ملعقتين من الملح والقليل من الفلفل والنعنع المفروم.

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