حيل بسيطة لإعطاء الدواء للأطفال الصغار

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

يواجه الكثير من الآباء صعوبة بالغة عند إعطاء الدواء للطفل الصغير؛ نظرا لقيام الطفل "ببصق" الدواء بمنتهى السهولة. ويمكن التغلب على هذه الصعوبات ببعض الحيل البسيطة تبعا لنوع الدواء.

وأوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أن أدوية الشراب غالبا ما تكون مرفق معها حقنة بدون إبرة لتحديد الجرعة. وبكل بساطة يمكن وضع الحقنة في ماصة (ببرونة) زجاجة الرضاعة، ثم وضعها في فم الطفل، ما يساعد على إطلاق "منعكس المص" لدى الطفل. وبهذه الطريقة غالبا ما يبتلع الطفل الدواء بدون مشاكل.

وبالنسبة للأدوية ذات المذاق المر، فإنه يمكن للآباء إخفائها في وجبة الرضع أو في موس التفاح أو الزبادي مثلا، مع مراعاة أن بعض الأدوية لا يجوز مزجها مع منتجات الألبان، وهو ما يمكن معرفته من خلال الاطلاع على النشرة الدوائية المرفقة.

أما الأقماع فيمكن إدخالها بسهولة من خلال سكب ماء دافيء عليها وهي لا تزال في العبوة، علما بأنها تنزلق بصورة أفضل عندما يشير الطرف المدبب إلى الخلف.