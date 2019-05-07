انت الان تتابع تفاصيل خبر 30 مليون دولار مساعدات قطرية ستدخل غزة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 7 مايو 2019 12:52 صباحاً - ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، مساء الاثنين، أن شروط اتفاق وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية تتضمن سماح حكومة الاحتلال لدولة قطر بإدخال 30 مليون دولار أمريكي إلى قطاع غزة.

وأشارت القناة إلى أن من بين شروط الاتفاق أيضاً تعهد حركة حماس بـ"كبح جماح" الحركة الفلسطينية الأخرى "الجهاد الإسلامي".

وادعت القناة الرسمية أن من بين الشروط تخفيض "حماس" للمظاهرات الأسبوعية على حدود غزة، ووقف البالونات الحارقة، دون تفاصيل إضافية.

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وفجر اليوم، سادت حالة من الهدوء الحذر قطاع غزة، عقب الإعلان عن التوصل لوقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية و"إسرائيل" برعاية مصرية وأممية، بحسب قناة "الأقصى".

وشهد قطاع غزة منذ صباح السبت وحتّى فجر الاثنين تصعيداً عسكرياً، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي "إسرائيل".

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 28 فلسطينياً، وإصابة 177 مواطناً، حسب وزارة الصحة.

وعلى الجانب الآخر قُتل 4 إسرائيليين وأصيب 130 على الأقل، معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت من قطاع غزة، وفق إعلام عبري.