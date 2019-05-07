استشاري نساء وتوليد يوضح متى تصوم الحامل ومتى تفطر

صوم رمضان من الفروض الأساسية التي فرضها الله على المسلم، وهناك رخص حلل الله فيها الإفطار، وبينها المرأة الحامل والمرضعة، ورغم ذلك تسعى بعض السيدات الحوامل جاهدت إلى الصوم.

الدكتور محمد محمود استشاري طب النساء والتوليد، أكد لـ"هنّ" إمكانية صوم الحامل لكن بشروط، نوضحها في السطور التالية.

1. ألا تفوّت الحامل وجبة السحور، شرط أنّ تتناولها قبل أذان الفجر.

2. شرب كوب من الحليب.

3. شرب كوب من العصير المحلى بالسكر أو عسل النحل، مثل التمر أو العرقسوس أو السوبيا.

4. تقسيم وجبة الإفطار على جزأين، الأول بعد أذان المغرب، والثاني بعد صلاه التراويح، لتكون الوجبات التي تتناولها المرأة الحامل 3 وجبات وليس اثنين.

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5. تناول الفواكه مثل البطيخ والكنتالوب والخضراوات الطازجة، مثل الخيار والجزر والخس والورقيات مثل الجرجير والفجل.

6. الالتزام بتناول الأدوية والفيتامينات التي أوصى بها الطبيب المتابع للحالة.

7. ضرورة شرب كوب ماء على الأقل كل ساعة من الإفطار وحتى السحور.

8. الابتعاد عن الأكلات التي تحتوي على دهون عالية.

9. الابتعاد عن البهارات الزائدة.

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