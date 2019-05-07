الامارات | عصيدة بوبر مع بسكويت اللوز والكريمة

شكرا لقرائتكم خبر عن عصيدة بوبر مع بسكويت اللوز والكريمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مذاقات شهية، وأطباق متنوعة تجوب مطابخ العالم، لتقدم لنا باقة مختارة من أصناف التحلية الرمضانية المتنوعة، بوصفاتٍ مبتكرة وقوالب عصرية ترضي جميع الأذواق، يعدها لـ«الإمارات اليوم» الشيف الإماراتي مصبح الكعبي من فندق «جميرا زعبيل سراي» في دبي، بلمسات استثنائية، وخطوات بسيطة، ليمزج بها مجموعة واسعة من النكهات التقليدية والمكونات المتنوعة في قوالب عصرية متفردة وخيارات مميزة تناسب «حلو رمضان».

يعد هذا الطبق الإماراتي من أحلى أطباق التحلية التقليدية الشهيرة المحبذة لدى الكبار والصغار، وذلك لطعمه اللذيذ والمميز، وفوائده الصحية الكبيرة. و«البوبر» هو اليقطين وهو أهم مكون في هذا الطبق الخاص الذي يمكن تحضيره في جميع المناسبات، وحتى الأعياد المباركة، والحفلات والأعراس، وكذلك التجمعات العائلية للأهل والأقارب في سهرات الشهر الكريم. يتميز «البوبر مع بسكويت اللوز والكريمة» برائحته المميزة، ومكوناته الغنية التي تتألف من الهيل والزعفران والسمن البلدي وغيرها. ويعد التجديد في هذا الطبق من ابتكار الشيف الإماراتي مصبح الكعبي، الذي قام بإضافة بسكويت اللوز والكريمة لزياد نكهة هذا الطبق ورفع مذاقه الذي يكون لذيذا وجديدا مع البسكويت. كما تكمن اللمسة الإضافية للشيف مصبح في تسمية هذا الطبق الذي يبدو نوعاً من «العصيدة» التي نقوم فيها بهرس أو عصد المكونات جميعها حتى تصبح مثل المزيج المُكثف والسهل الاستهلاك.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.