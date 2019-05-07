الامارات | «سكاي نيوز».. برامج وفعاليات خاصة بشهر رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن «سكاي نيوز».. برامج وفعاليات خاصة بشهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «سكاي نيوزعربية» عن باقة متنوعة من البرامج الإخبارية والثقافية والاجتماعية لمشاهديها خلال شهر رمضان المبارك، والتي تتميّز بمحتواها الاجتماعي والترفيهي الهادف للتفاعل مع المشاهد العربي ومواكبة التقاليد والعادات اليومية، وذلك عبر شاشة قناتها التلفزيونية ومنصاتها الرقمية، بالإضافة إلى برامج خاصة تُبث لأول مرة على محطة سكاي نيوز عربية الإذاعية خلال الشهر الفضيل.

وإلى جانب تغطيتها الإخبارية المتميزة على مدار 24 ساعة، تقدم المحطة باقة برامجية متكاملة خلال الشهر الكريم، تشمل برنامج «الليلة» الذي يمزج على مدار ساعة بين الأخبار والفقرات الرمضانية الغنية يومياً في تمام منتصف الليل بتوقيت السعودية، الواحدة صباحاً بتوقيت الإمارات، يقدمه كل من الإعلاميين نانسي تابت وهاني زيادة مع مجموعة من الفقرات التي تتضمن ملخصاً لأبرز العناوين. وينتقل البرنامج بالمشاهد في رحلة بعنوان «سكاي في رمضان» تطلعهم فيها على أهم الفعاليات والقصص الرمضانية من العالم العربي، بالإضافة إلى مراجعة لأهم البرامج والأحداث التي تم عرضها سابقاً ضمن فقرة «ذاكرة رمضان».

وتشكل فقرة «مائدة رمضان» فرصة للمشاهدين للتعرف إلى أشهى الوصفات الرمضانية، بالإضافة إلى فقرات تلقي الضوء على المهن والأزياء الرمضانية، وأخرى تستعرض أجواء الشهر الفضيل من المدن حول العالم مع عرض لآخر الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي والصحة والأزياء والموضة واستضافة لنخبة من مذيعي سكاي نيوز عربية ضمن هذه الفقرات.

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وتستكمل الإعلامية لانا الجندي هذه الرحلة يومياً في رمضان لتطلع المشاهد على المواقف التي تحدث ضمن مواقع التصوير مع حوارات مثيرة وحصرية مع أبرز النجوم ضمن برنامج «كواليس النجوم» الساعة 7:30 بتوقيت السعودية، 8:30 بتوقيت الإمارات.

وتستمر سكاي نيوز خلال الشهر الكريم بتنفيذ استراتيجيتها الجديدة المتمثلة في توفير المزيد من المحتوى الرقمي المبتكر على منصاتها لتلبية الحاجة المتنامية للمشاهد العربي للوصول بسرعة إلى المعلومات وآخر التطورات، وتقدم القناة مجموعة من البرامج الجديدة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها تتناول أهم العناوين والأخبار، وبرنامجاً أسبوعياً مع الإعلامي عبدالله البندر يلقي فيه الضوء على الوسوم (الهاشتاغات) والموضوعات الأكثر تداولاً على الانترنت في رمضان. ويقدم نخبة من المواهب الإعلامية في سكاي نيوز عربية مجموعة من الفقرات المصورة التي تقدم أفضل النصائح والممارسات الصحية خلال الشهر، بالإضافة على تسليط الضوء على الأحداث التاريخية ضمن فقرة «رمضان أبيض وأسود» وأخرى ترصد العادات الرمضانية العريقة من حول العالم.

وتبث سكاي نيوز عربية 15 فقرة إذاعية جديدة تعنى بالموضوعات الإنسانية على مدار اليوم خلال الشهر، مثل الدراما الرمضانية «هذا أنا» التي تأخذ المستمع للتعرف إلى قصص شخصيات تاريخية عظيمة، و«أيام زمان» التي تناقش أسباب تعلقنا بالدراما التلفزيونية التي كانت تعرض في رمضان سابقاً، بالإضافة إلى العديد من الفقرات المتخصصة في فن الطبخ، والنصائح المالية والشعراء العرب والتاريخ والتراث والأدب وغيرها.

«مائدة رمضان» فرصة للمشاهدين للتعرف إلى أشهى الوصفات الرمضانية.