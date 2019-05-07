الامارات | «رواق رمضان» يعود إلى منارة السعديات

شكرا لقرائتكم خبر عن «رواق رمضان» يعود إلى منارة السعديات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - للعام الثاني على التوالي، تحتفي منارة السعديات بليالي شهر رمضان المبارك من خلال فعالية «رواق رمضان» في الفترتين من 9 إلى 12 مايو ومن 15 إلى 18 مايو، والتي ترّحب بأفراد المجتمع في تجربة رمضانية معاصرة، وتقدم برنامجاً مليئاً بالأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية.

وحققت فعالية «رواق رمضان» نجاحاً ملموساً العام الماضي، حيث استقبلت أكثر من 8 آلاف زائر على مدار فترة انعقادها، وتعود هذا العام لتحتفي بالأجواء الاجتماعية التي تميّز شهر رمضان، حيث تقدّم لزوارها منصة متميزة لقضاء أمسيات رمضانية تجمع الأصدقاء. وتتضمن الفعالية تشكيلة متنوعة من الأنشطة، منها ألعاب إلكترونية وتقليدية، وورش تفاعلية، وعروض فنية، ومجلس، وسوق ومأكولات موزعة في أركان الرواق.

وقالت مدير منارة السعديات علياء بنت خالد القاسمي: يعود «رواق رمضان» من جديد ليحتفي بالطابع الاجتماعي الذي يسود الشهر الفضيل من خلال أجواء حيوية ومعاصرة، تمزج الفنون والابتكار في سلسلة من الأنشطة الثقافية التفاعلية التي تشجع على التواصل الاجتماعي والتعبير عن المواهب الإبداعية، سعياً إلى تعزيز الدور الذي تلعبه منارة السعديات كمركز ثقافي مجتمعي نابض في العاصمة. يتضمن «رواق رمضان» مجموعة من الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو في منطقتي المجلس والمسرح، منها منافسات الألعاب الشعبية مثل الكيرم وحكم، وألعاب تقليدية مثل جكارو، برجيس، وباك مان، ومورتال كومبات وسبيس إنفيدرز. كما يمكن للزوار المشاركة في مسابقات ألعاب البلاي ستيشن فيفا وماريو كارت.

كما يتيح الرواق تجربة تذوّق مختارات من المأكولات من عربات الطعام الموجودة في الحديقة بمنارة السعديات، ويمكن للزوار الاستمتاع بتجربة تسوق متكاملة في سوق مربد، المؤسسة غير الربحية التي تأسست على أيدي شابات إماراتيات. ويعد مربد سوقاً تقليدياً بلمسة معاصرة.