الامارات | كانيلوني بالروبيان والبشاميل

شكرا لقرائتكم خبر عن كانيلوني بالروبيان والبشاميل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسعى الشيف الإماراتية سمية عبيد إلى أن تكون المأكولات الإماراتية على قائمة الأطباق العالمية من خلال لمساتها الخاصة. جالت سمية عبيد حول العالم لتسلط الضوء على قصص نساء ملهمات، غيّرن أنفسهن والعالم من حولهن، وبثته عبر منصة التواصل الاجتماعي «يوتيوب».

«الإمارات اليوم» تقدم وصفة رمضانية يومية تنصح بها سمية عبيد جامعة فيها متعة التذوق العالمية ولكن بلمسات إماراتية.

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إنستغرام. Sumaya_obaid

سناب simsim7777

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