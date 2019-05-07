الامارات | نادي تراث الإمارات يبدأ فعالياته الرمضانية

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي تراث الإمارات يبدأ فعالياته الرمضانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أمس في مختلف المراكز الشبابية التابعة لنادي تراث الإمارات الفعاليات الرمضانية الخاصة بشهر رمضان المبارك التي يشارك فيها طلبة المراكز ضمن برامج رمضانية خاصة، فيما يستعد النادي لإطلاق مهرجانه الرمضاني الرابع عشر في السادس من رمضان في مسرح أبوظبي التابع للنادي في منطقة كاسر الأمواج برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات والشركات الراعية والداعمة.

وتحتفي المراكز الشبابية بنادي تراث الإمارات بالمهرجان الرمضاني لهذا العام ببرامج خاصة بكل مركز، يمتد في بعضها حتى نهاية الشهر المبارك، تنظمها مراكز أبوظبي والوثبة والسمحة وسويحان والعين للذكور والإناث، وتشمل مجموعة مميزة من الفعاليات التوعوية والدينية والثقافية والاجتماعية، تتضمن مسابقات رياضية لكرة القدم والكرة الطائرة والرماية، ودوري الألعاب الشعبية، وألعاب تلي ماتش، وورش تراثية وفنية، وزيارات للمجالس، وملتقيات حول التسامح، وإفطارات جماعية، وتوزيع المير الرمضاني على الأسر المتعففة، ومحاضرات دينية وصحية. ويستعد النادي لإطلاق فعاليات المهرجان الرمضاني الرابع عشر في السادس من الشهر المبارك في مسرح أبوظبي ولمدة أسبوعين، ويتضمن استضافة عدد من ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذين سيثرون المهرجان بمحاضرات دينية متنوعة، إضافة إلى ندوات خاصة، كما يتضمن مسابقة أفضل مُرتل للقرآن الكريم، التي رافقت الحدث منذ انطلاقته بهدف تشجيع الشباب على تلاوة وتجويد القرآن الكريم وحفظه، في إطار من الإتقان لأحكام التجويد، ولحسن الصوت في الترتيل.