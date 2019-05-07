الامارات | «أفنجرز: إند جيم» يواصل تصدّر إيرادات السينما الأميركية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر الجزء الرابع من سلسلة أفلام المغامرات «أفنجرز»، الذي يحمل عنوان «أفنجرز: إند جيم» أو (المنتقمون: نهاية اللعبة)، إيرادات دور السينما الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد. وحقق الفيلم إيرادات بلغت 145.80 مليون دولار. وجاء في المركز الثاني فيلم الرعب «ذا إنترودر»، محققاً إيرادات بلغت 11 مليون دولار. وحل في المركز الثالث فيلم الكوميديا والرومانسية «لونج شوت»، محققاً إيرادات بلغت 10.02 ملايين دولار. وفي المركز الرابع فيلم الأنيميشن «أجلي دولز»، بإيرادات بلغت 8.51 ملايين دولار. واحتل المركز الخامس فيلم الخيال العلمي والمغامرات «كابتن مارفل»، محققاً إيرادات بلغت 4.27 ملايين دولار. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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