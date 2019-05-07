الامارات | كوب «ستاربكس» يثير غضب محبي «صراع العروش»

شكرا لقرائتكم خبر عن كوب «ستاربكس» يثير غضب محبي «صراع العروش» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على غير العادة، لم يكن معجبو مسلسل صراع العروش (غيم أوف ثرونز) سعداء، بعد مشاهدتهم الحلقة الرابعة من الجزء الثامن والأخير، التي ظهر فيها خطأ اعتبروه «معيباً» بحق عمل يُعد الأعلى كلفة في الإنتاج على مر التاريخ، ولديه قاعدة كبيرة من المشاهدين.

جاء «الخطأ» بظهور كوب قهوة ورقي يحمل اسم علامة «ستاربكس»، أمام «دنيرس تارجارين»، أو أم التنانين في أحد المشاهد التي كانت تضم أبطالاً آخرين من المسلسل.

ولم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً، قبل أن تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن المشهد وسط حالة من الذهول، لمرور مثل هذا الخطأ في مسلسل من هذا الحجم، فيما أخذ آخرون بالتشكيك في وروده من غير قصد في إشارة إلى أنه ربما يكون إعلاناً ترويجياً للشركة التي تحمل شعار الكوب.

ولم يصدر تعليق رسمي من شركة HBO المنتجة للمسلسل، فيما تأتي هذه الحلقة في أعقاب آثار معركة Winterfel، وهزيمة Night King.

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وحققت الحلقة السابقة من المسلسل رقماً قياسياً، بتخطيها ثمانية ملايين تغريدة، عبر شبكة «تويتر»، لتكون أكثر حلقات الدراما انتشاراً.

تبلغ تكاليف إنتاج الحلقة الواحدة من الجزء الثامن أكثر من 15 مليون دولار (55 مليون درهم إماراتي)، وصور العمل في ثماني دول مختلفة من بينها دولة عربية وهي المغرب، وسجل المسلسل أرقاماً قياسية على صعيد القرصنة، إذ بلغ عدد مرات قرصنة الجزء السابع منه أكثر من مليار مرة حتى سبتمبر 2017، والحلقة الأخيرة تمت مشاهدتها بصورة غير قانونية أكثر من 120 مليون مرة، خلال ثلاثة أيام فقط من بثها. وعلق أحد مشاهدي المسلسل بالقول: استغرق العمل في الجزء الثامن نحو سنتين لإنتاج ست حلقات، ورغم هذه المدة، نسي العاملون على المسلسل كوباً من القهوة في أحد مشاهده.

ولم يخل الأمر من السخرية، عندما قال آخر عبر «تويتر»: يبدو أنه وفي تطور مفاجئ، قرر منتجو العمل الدرامي افتتاح فرع لمقهى «ستاربكس» في Winterfell، بينما علق آخر: من الواضح أن «دنيرس تارجارين» تفضل القهوة بدلاً مما يشربه الآخرون في المسلسل. ويمتلك مسلسل «صراع العروش» رقماً قياسياً فريداً في تاريخ جوائز «إيمي» المرموقة، كونه المسلسل الدرامي الأكثر حصداً لها بإجمالي 38 جائزة من 128 ترشيحاً. وتدور أحداث الموسم الثامن من المسلسل في قارتين خياليتين، هما ويستروس وإيسوس في نهاية صيف طويل جداً امتد لعقد من الزمن، حيث تتصارع سبع عائلات للسيطرة على العرش الحديدي للممالك السبع، من جهة أخرى، يكثر الخطر على الممالك من جهة الشمال المتجمد تجسده مخلوقات خيالية، لتحل أخيراً المعركة التي طال انتظارها بين دنيرس تارجارين وجون سنو وسيرسي لانيستر، في سبيل بسط النفوذ الكامل على ممالك ويستروس السبع، ومعركة ثلاثتهم مع الخطر الذي يهدد ويستروس بأكملها من جانب الثائرين البيض، ويتناول المسلسل من خلال شخصياته الغامضة قضايا عدة، أبرزها المراتب الاجتماعية والحرب الأهلية والجريمة وعقابها والولاء والعدالة.

- جاء «الخطأ» بظهور كوب قهوة ورقي، يحمل اسم علامة «ستاربكس»، في أحد المشاهد.