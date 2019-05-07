شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف وشؤون القُصَّر»: مسيرة التسامح 2019 لإسعاد الأيتام والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحضور الشيخ راشد بن سعيد بن مكتوم آل مكتوم، نظّمت مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، أخيراً، يوماً ترفيهياً مفتوحاً للأيتام، تحت عنوان «مسيرة التسامح 2019»، بالتعاون مع عدد من المؤسسات المعنية برعاية الأيتام على مستوى الدولة، وبمشاركة أكثر من 200 قاصر مع أسرهم.
وتأكيداً لروح التضامن المجتمعي مع الأيتام، وتعزيزاً لمبادرات تمكينهم وإسعادهم وتحقيق اندماجهم الإيجابي مع محيطهم الاجتماعي، حظيت فعالية اليوم المفتوح هذا العام بدعم ومشاركة نوعية من كل من مركز الإحسان بعجمان، ومركز الشارقة للتمكين الاجتماعي، تحقيقاً لتضافر الجهود لإسعاد فئات المجتمع المختلفة، خصوصاً الأطفال الأيتام. واستمتع الأطفال المشاركون في «مسيرة التسامح 2019» بأجواء ترفيهية وألعاب جماعية ممتعة، وشاركوا في فعاليات ترفيهية ورياضية مميزة، ضمن برنامج متنوّع من الفعاليات التي تواصلت على مدى يوم كامل.
وتزامن تنظيم مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر لفعالية «مسيرة التسامح 2019»، الخاصة بالأيتام، مع الفعاليات المتنوّعة التي تشهدها الدولة بمناسبة يوم اليتيم العربي، الذي يوافق الجمعة الأولى من أبريل من كل عام، وتحييه المؤسسات في العالم العربي بفعاليات متزامنة، تسلط الضوء على القدرات والإمكانات والفرص المتاحة لتمكين الأيتام وإعدادهم لتحقيق ذاتهم، وبناء مستقبلهم الشخصي والمهني.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «الأوقاف وشؤون القُصَّر»: مسيرة التسامح 2019 لإسعاد الأيتام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.