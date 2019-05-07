الامارات | 14 مؤسسة و57 كتاباً تستعرض الثقافة الإماراتية في «تورينو للكتاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مؤسسة و57 كتاباً تستعرض الثقافة الإماراتية في «تورينو للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكريماً لمسيرة عطائها، وثِقلها المحوري في الساحة الثقافية الإقليمية والعالمية، تحلّ إمارة الشارقة، العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019، ضيف شرف على معرض تورينو الدولي للكتاب 2019، حيث تشارك الإمارة ضمن جناح مخصص بمشاركة وفد من أدباء ومثقفين وفنانين إماراتيين، ينقلون رسالة الأدب والثقافة الإماراتية والعربية لنظرائهم الأوروبيين، خلال الفترة من 9 وحتى 13 مايو الجاري.

وتنظّم الإمارة، وبإشراف من هيئة الشارقة للكتاب، وبالتعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات الثقافية والتراثية، مجموعة من الفعاليات والندوات الحوارية والعروض التراثية، التي تركّز في مضامينها على نقل صورة حضارية عن الثقافتين العربية والإماراتية للمثقفين الأوروبيين، إلى جانب استعراض الإصدارات العربية المترجمة باللغة الإيطالية، حيث سيتم إطلاق 57 كتاباً إماراتياً باللغة الإيطالية خلال المعرض.

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وأكد الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، رئيس وفد الإمارة المشارك، أن الشارقة تنطلق في مجمل علاقاتها مع مدن العالم، من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعية إلى اعتماد الثقافة جسراً للحوار والتواصل، وهذه الرؤية نجحت في جني ثمار كثيرة للثقافة الإماراتية والعربية بصورة عامة، فاليوم يحتفي العالم بالشارقة العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019، ويكرم مسيرتها الثقافية، واختيار الشارقة ضيف شرف تورينو الدولي للكتاب واحدة من صور تعزيز العلاقات الثقافية مع الإمارة، والاحتفاء بجهودها، وتثمين دورها بين المدن الثقافية العالمية.

وأكد رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، أن «اختيار إمارة الشارقة ضيف شرف على معرض تورينو الدولي للكتاب، تتويج وتكريم لجهود بذلتها الإمارة طوال السنوات الماضية، بعد أن حلّت ضيفاً على أحداث عالمية ثقافية كبرى، مثل معرض نيودلهي الدولي للكتاب، ومعرض باريس الدولي للكتاب، ولأول مرة في القارّة اللاتينية ممثلاً للعرب والمنطقة الخليجية في معرض ساو باولو الدولي للكتاب، لتجمع العالم بأسره على الثقافة العربية الأصيلة».

وتنظم الإمارة، خلال مشاركتها في الحدث سلسلة من الجلسات الأدبية والحوارية والنقاشية، التي تقودها مجموعة من المبدعين الإماراتيين والعرب، حيث سيكون زوّار وجمهور المعرض على موعد مع أمسيات شعرية وأدبية يقدمها نخبة من الأدباء والشعراء، إلى جانب الجلسات الفكرية التي تناقش أهم المنجزات الثقافية التي قدمتها الإمارة، واستعراض المبادرات والبرامج الثقافية التنموية المهمة التي تنطلق من الإمارة.