الامارات | 5 نصائح لمرضى القصور الكلوي في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لمرضى القصور الكلوي في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الاستشاري في جراحة المسالك البولية الدكتور أحمد عبدالرحمن أن المرضى الذين يعانون القصور الكلوي عليهم الالتزام بشروط معينة خلال فترة الصيام، موضحاً أن هناك أنواعاً ودرجات من القصور الكلوي، والذي إما أن يكون حاداً أو مزمناً. وعرف الدكتور عبدالرحمن القصور الحاد بكونه الحالة التي تتأثر فيها وظيفة الكلية، وهي حالات يمكن علاجها، في حين أن الحالات التي تفقد فيها الكلية وظائفها عبر خمس مراحل، فهي المزمنة ولابد لها من الالتزام بمحاذير معينة خلال فترة الصوم، وأوجزها في خمس نصائح:

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