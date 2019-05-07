الامارات | شوربة اليقطين

شكرا لقرائتكم خبر عن شوربة اليقطين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إن الحفاظ على الوزن المثالي والرشاقة يتطلب الالتزام بنظام غذائي صحي قوامه الوجبات المعدّة بطريقة صحية تحتوي على القليل من الدهون، وغنية بالخضراوات المتعددة الفيتامينات والمعادن. ويعتمد تحضير الطعام الصحي على الشوي بشكل أساسي، والتخفيف من استخدام الزيوت أو السمن. أما الحلويات الصحية فيمكن إعدادها بحليب منزوع الدسم وتخفيف نسبة السكر بداخلها. والأهم من ذلك مراعاة الحصص الغذائية اليومية من البروتين والكربوهيدرات والدهون الأساسية لمدّ الجسم بالطاقة.

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