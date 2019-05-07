برادا كندي تُطلق عطرها الجديد الغامض

يعتبر عطر Prada Candy Night إضافة جديدة إلى مجموعة Prada Candy، وهو عطر شرقي غنيّ بالفانيلا، يتميّز بتركيبة غنية بزهر البرتقال والإيريس، أما قلب العطر فيتألف من حبوب التونكا والفانيليا التي تذكّرنا بالعطر الأساسي Prada Candy، فيما تفوح رائحة الشوكولا والبتشولي من قاعدة العطر التي تضفي عليه نفحات حسيّة وغامضة قد يهمك أيضا:أفضل العطور النسائية بين القديم والجديد لتختاري مايناسبك "غوتشي" تُعلن عن عطر شرقي جديد بنفس الرائحة للرجال والنساء

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