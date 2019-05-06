انت الان تتابع تفاصيل خبر الأمير هاري والممثلة ميغان ماركل يرزقان بمولود ذكر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 6 مايو 2019 11:22 مساءً - أعلن الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، اليوم الاثنين، أنه وزوجته الممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل رزقا بمولود "ذكر"، مبدياً سعادته بولادة طفله الأول "بصحة جيدة جداً".

وقال دوق مقاطعة "ساسكس" (جنوب شرق) أمام كاميرات القنوات التلفزيونية أمام قصر "ويندسور" مقر إقامة الأسرة المالكة في المملكة المتحدة: "يسعدني جداً أن أعلن أنني وميغان رزقنا طفلاً صباح اليوم، وهو بصحة جيدة جداً".

وتابع: "كلانا مسروران وممتنان للغاية للحب والدعم من الجميع، كان ذلك مذهلاً، لذا أردنا ببساطة تشارك هذه اللحظة مع الجميع".

وأوضح الأمير هاري أنه وزوجته لا يزالان "يفكران" باسم للمولود الجديد رغم أن ولادته "تأخرت بعض الشيء".

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وسيحتل ابن الأمير هاري (34 عاماً) والممثلة الأمريكية ماركل (37 عاماً) المرتبة السابعة في خلافة العرش البريطاني.

وسارع قصر "باكينغهام" في لندن حيث تقيم الملكة، بعد تصريحات الأمير هاري بإصدار بيان أوضح أن الولادة جرت عند الساعة 05.26 من صباح اليوم كما أن الطفل يزن 3.3 كيلوغرامات.

وأوضح البيان أنه جرى إبلاغ الملكة إليزابيث وزوجها دوق أدنبره الأمير فيليب، والأمير تشارلز وزوجته كاميلا وابنه الأمير وليام وزوجته كايت، بالخبر السعيد.

كما لفت قصر باكينغهام إلى أن دوريا راغلاند والدة ميغان "موجودة إلى جانب صاحبي السمو الملكي الأمير هاري والأميرة ميغان ونجلهما"، وأكد أن "صاحبة السمو الملكي وابنها بصحة جيدة".