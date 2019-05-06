انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل 14 شخصاً بتحطم طائرة توجهت من أمريكا إلى المكسيك والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 6 مايو 2019 11:22 مساءً - لقي 14 شخصاً مصرعهم، الأحد، إثر تحطم طائرة كانت تقلهم من مدينة لاس فيغاس الأمريكية باتجاه مونتيري في المكسيك.

وقال مسؤولون محليون في المكسيك إنّ الطائرة "خاصة برجال أعمال وكانت تقوم برحلة من لاس فيغاس إلى مونتيري، وتحطمت في منطقة جبلية"، حسبما نقل موقع قناة "الحرة" الأمريكي.

وأضافوا أن الحادثة أسفرت عن مصرع جميع من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 14 شخصاً على الأقل.

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وأقلعت الطائرة من طراز "بومباردييه تشالنجر 600"، من مطار ماكاران الدولي في لاس فيغاس، وفُقد الاتصال بها بعد أقل من ساعتين.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية المكسيكية أن ركاب الطائرة كانوا يحضرون مباراة ملاكمة في لاس فيغاس في إطار بطولة "كانيلو ألفاريز" المكسيكية، حسب المصدر ذاته.

من جهته، صرح خوسيه لويس بلايج، وزير السلامة العامة بالمكسيك لصحيفة "زاكالو" المحلية، بأن الاتصال قد فقد بالطائرة بسبب الإشارات اللاسلكية السيئة.