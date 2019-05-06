فيديو| بسبب ابنها وزوجها ووالدها.. البكاء على الهواء عادة دينا أمام الكاميرات

حلَّت الفنانة دينا اليوم ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها "شيخ الحارة"، وبمجرد تطرقها للحديث عن ابنها بكت دينا على الهواء، ولكن تلك ليست المرة الأولى التي لا تستطيع فيها دينا تمالك دموعها التي كثيرا ما تغلبها أمام الكاميرات.

بكاء بسبب كاميرا غرفة النوم

في عام 2012، حلت الراقصة دينا ضيفة على قناة دريم مع الإعلامية هالة سرحان، وتحدثت خلال البرنامج عن فضيحة زوجها حسام أبوالفتوح لها بوضعه كاميرا خفية في غرفة النوم ليصور تفاصيل علاقتهما، ثم سربت بعد ذلك تلك اللقطات، ولم تستطع دينا أن تغالب دموعها على الهواء، قائلة: "مستحيل واحدة تتخيل إنها بتتصور في أوضة نومها ولا واحدة هتخش تفتش في كاميرات ولا لا".

ذكريات المراهقة وفراق والدها

لم تغالب دينا دموعها خلال استضافتها في برنامج "الحياة حلوة" المذاع عبر فضائية الحياة الأولى مع الإعلامية رزان مغربي والتي تطرقت للحديث عن فترة المراهقة والصبا، وما أشد ما كان يسعد دينا، وكان السبب في البكاء هو تذكرها لوالدها الذي توفي، "أنا كنت بنته المفضلة، وكل أسراري مع أبويا"، وقالت إنه خاصمها في بداية رقصها ولكنه تصالح معها فيما بعد.

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دينا تبكي بسبب ابنها علي

في برنامج "تحت السيطرة"، الذي أذيع عبر فضائية "الجديد" مع الإعلامية أروى، أذيع تسجيل صوتي لابن الفنانة دينا "علي"، ولم تستطع أن تكف عن البكاء بسبب ما اسمته بالتقصير في حقه، وأنها "ظالمة" لأنه لا تقضي معه وقتا كافيا في الأعياد والكريسماس.

وكان تأثر دينا اليوم في برنامج "شيخ الحارة"، للإعلامية بسمة وهبة كذلك بسبب ابنها علي، بعد عرض بسمة صورة لعلي، فعلقت عليها دينا وباكية، "معرفتش معنى الحب إلا معاه، ولو تعب بحس إني بموت، هو الحب الأكبر بالنسبة لي، ومقبلش غير إنه يكون أحسن حاجة في الدنيا، ونفسي يتجوز وأبقى جدة".

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